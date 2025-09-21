Geheimtipps am Wolfgangsee: Die schönsten Herbst-Erlebnisse

Wenn die bunten Blätter in der Herbstsonne leuchten, wird der smaragdgrüne Wolfgangsee zum Spiegel einer einzigartigen Landschaft - ideal für Outdoor-Aktivitäten aller Art. Rund um den See finden sich Möglichkeiten für jeden Geschmack und Urlaubstyp.

Der goldene Herbst steht vor der Tür und damit eine Jahreszeit, die die Natur noch einmal in ihrer ganzen Pracht erstrahlen lässt: Noch einmal hinauf auf den Schafberg und die Fernsicht genießen! Noch einmal das Wasser unter dem Bug rauschen hören! Noch einmal einen wunderbaren Tag mit Freunden verbringen!

Wanderlust

Die Wolfgangsee Region bietet mit einer Vielzahl an Touren und Routen beste Voraussetzungen für Unternehmungen aller Art: So etwa zählt die Wanderung über den Falkenstein und auf den Spuren eines der ältesten Pilgerwege Europas zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit den sieben Haltestellen rund um den See ist die Wolfgangsee-Schifffahrt eine traumhaft schöne Ergänzung zu einem Wanderausflug.

© Getty Images

Ein Top-Wanderweg im Herbst ist beispielsweise von Strobl über den Bürglstein nach St. Wolfgang -eine Strecke zum Entspannen entlang des Seeufers mit Blick auf die umliegende Bergwelt und das Salzkammergut. 1,5 Stunden sollte man für den Weg mit der Markierung Nr. 13 einrechnen.

Eine gemütliche Wanderung durch Wald und Wiesen mit schönen Ausblicken auf den Wolfgangsee ist die Strecke von St. Wolfgang über den Rieder Steig zur Schiffsstation Ried-Falkenstein. Gehzeit hier ist eine Stunde auf der Wegmarkierung Nr. 28. Und von St. Gilgen über den Falkenstein nach St. Wolfgang wandert man auf breiten Wegen und überwindet einen Höhenunterschied von 200 Metern. Unterwegs kann man die schönen Aussichtspunkte "Scheffelblick" und "Aberseeblick" besuchen.

SchafbergBahn

Die SchafbergBahn fährt bis 2. November 2025 bis zur Schafbergspitze. Die Bahn, die von der Talstation in St. Wolfgang auf den Gipfel des Schafbergs führt, ist die steilste Zahnradbahn in Österreich. Sie wurde 1893 in Betrieb genommen. Durch den speziellen Antrieb ist die SchafbergBahn optimal auf die Steigungen des Schafbergs vorbereitet. Innerhalb kürzester Distanzen kann die Lok große Steigungen zurücklegen. Auf der Fahrt zum Gipfel des Schafberges kann man zwischen zwei Ausstiegen wählen.

© Getty Images

Entweder man steigt nach ca. 30 Minuten Fahrtzeit bei der Schafbergalm auf 1.364 aus (Mittelstation) oder man fährt bis zum Gipfel auf 1.732 Meter. Am Gipfel des Schafberges angekommen, lockt das ehemalige Schutzhaus, die Himmelspforte, das Hotel Schafbergspitze, ein 360° Bergpanorama und der Blick auf 11 verschiedene Seen. Die Himmelspforte mit schöner Panoramaterrasse lädt zum idyllischen Verweilen ein.

Radfahren

Radfahren am Wolfgangsee, das bedeutet, ganz nach persönlichem Geschmack mit dem klassischen Fahrrad, dem Rennrad, dem Mountainbike oder dem E-Bike die wunderschöne Landschaft erkunden. Rund um den See locken 30 einzigartige Touren und ein beeindruckendes MTB-Streckennetz von 1.700 Kilometern im gesamten Salzkammergut.

© Getty Images

Die Umrundung des Wolfgangsees ist beispielsweise nicht nur durch den Internationalen Wolfgangseelauf bekannt, sondern auch bei Radfahrern sehr beliebt. Der Uferradweg mit ständigem Blick auf den glasklaren Wolfgangsee und die Fahrt durch die Orte St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl, runden die Tour perfekt ab.

Top ist auch der Salzkammergut-Radweg, ein Fernradweg, der durch die gesamte Salzkammergut-Region führt. Und auf der Eisenausrunde radelt man über den Wolfgangsee-Radweg nach Strobl, zweigt dann zum Schwarzensee ab und über Forststraßen geht es zurück nach Burgau und St. Gilgen.

Wolfgangseeschifffahrt

Die WolfgangseeSchifffahrt lädt als größte Binnenseeflotte Österreichs zum spontanen Hop on/Hop off an sieben Haltestellen. Auf dem Wasserweg lassen sich die anmutigen Orte rund um den smaragdgrünen Wolfgangsee am besten erkunden: So bietet das Mozartdorf St. Gilgen viel Tradition und Kultur direkt am See. In Strobl lockt ein Stilmix aus Alt und Neu. Nostalgische Landhäuser, prachtvolle Jugendstilvillen sowie moderne Hotels reihen sich hier aneinander.In St. Wolfgang wartet nicht nur das legendäre Weisse Rössl und die bekannte Wallfahrtkirche, sondern auch eine Fahrt mit der SchafbergBahn.

Tipp: Die Kombikarte Berg & Schiff beinhaltet eine Berg-und Talfahrt mit der SchafbergBahn sowie ein Wolfgangsee-Ticket.

Veranstaltungen im Herbst

Am Wolfgangsee wird das Erntedankfest in mehreren Orten gefeiert. In St. Gilgen wird das Fest traditionell am ersten Sonntag im Oktober zelebriert, mit einer kunstvoll gef lochtenen Erntekrone, die in der Kirche aufgestellt wird. In St. Wolfgang gibt es ebenfalls Festgottesdienste und Jahrgangsfeiern in der Wallfahrtskirche. Sportlicher Höhepunkt ist der Wolfgangseelauf am 19. Oktober mit vier Hauptbewerben und persönlich optimalen Distanzen. Die zu weiten Teilen direkt am See verlaufende Natur-Strecke bietet alles, was Erlebnis-,Genuss-und Leistungsläufer schätzen.