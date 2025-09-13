In den Bergen: Österreichs schönste Radtouren im Herbst

Wenn sich die Alpen als Farbenmeer aus Gold und Kupfer präsentieren, beginnt für Mountainbiker und Genussradler die vielleicht schönste Zeit des Jahres. Zwischen Abtenau, Schladming und Hintertux wartet ein Paradies aus Singletrails, Panoramarouten und urigen Hütten für eine entspannte Radlerrast.

Die Luft ist klar, die Hitze weicht einer angenehmen Frische, und die Bergwelt zeigt sich in ihrem farbenprächtigsten Kleid. Genau jetzt beginnt die Hochsaison für alle, die das Radeln lieben - sei es mit Muskelkraft oder E-Motor. Von den actionreichen Bikeparks rund um Leogang und Schladming über idyllische Almrouten bei Abtenau und Filzmoos bis hin zu den spektakulären Panoramastrecken im Tuxertal bieten die Regionen ein facettenreiches Abenteuer für alle Level.

Abtenau

Almidylle auf zwei Rädern kann man im SalzburgerLand rund um Abtenau erleben. Zwischen sanften Hügeln, markanten Gipfeln und urigen Hütten entfaltet sich hier ein Bike-Erlebnis der besonderen Art: Von der gemütlichen Alm-Tour bis zur sportlich fordernden Höhenroute -alles inmitten der spektakulären Landschaft des Lammertals. Die Region rund um Abtenau lockt mit perfekt ausgeschilderten Wegen, beeindruckenden Panoramaausblicken und einer Extraportion Gastfreundschaft auf den Almen.

© Getty Images

Besonders reizvoll: Die Kombination aus Naturgenuss und sportlicher Herausforderung -und einer Belohnung in Form von regionalen Schmankerln, wie einem Kaiserschmarrn. Ein Highlight ist die knapp 22 km lange Karkogel-Gsengalm-Tour -eine Route inklusive Postkartenpanorama. Los geht's direkt in Abtenau, wo sich der Weg durch Wälder und über Lichtungen schlängelt, immer begleitet von atemberaubenden Ausblicken auf das Tennengebirge. Wem der Sinn nach einer sportlicheren Herausforderung steht, der nimmt sich die Mountainbike-Route zur Mahdalmhütte vor. Die Strecke ist abwechslungsreich und technisch moderat, dafür konditionell fordernd -genau richtig für ambitionierte Biker. Die Belohnung? Eine idyllisch gelegene Hütte mit Blick auf die Bischofsmütze.

Schladming

Schladming hat sich längst als Hotspot für Mountainbiker etabliert - und das nicht ohne Grund. Die Region begeistert mit einem vielseitigen Streckennetz, das von gemütlich bis sportlich ambitioniert reicht. Die Planai ist nicht nur Skifans ein Begriff -auch für Mountainbiker bietet der Hausberg von Schladming ein beeindruckendes Terrain.

© Getty Images

Die Planai-Runde (34,2 km) gehört zu den Klassikern unter den Touren der Region. Über gut ausgebaute Forstwege und knackige Anstiege geht es bergauf, vorbei an mächtigen Felswänden und durch schattige Nadelwälder. Oben angekommen entfaltet sich ein 360-Grad-Panorama auf das Dachsteinmassiv und das Ennstal -ein Anblick, der jeden Schweißtropfen Wert ist. Etwas weniger bekannt, aber nicht minder reizvoll ist die Stalla Alm-Runde (20,5 km). Sie führt hinein in die ruhigere Bergwelt rund um Rohrmoos und die Preuneggtal-Region.

Saalfelden Leogang

Das Vier-Sterne-superior Good Life Resort Riederalm, das direkt an der Asitzbahn-Talstation liegt, empfiehlt sich als Basislager für Bike-Fans, die den Adrenalin-Kick im Epic Bikepark Leogang mit Jumps und steilen Kurven suchen.

Die Region Saalfelden Leogang bietet ein vielseitiges Bike-Angebot. Wer neu im Sattel ist oder nach einer längeren Pause wieder einsteigen möchte, findet auf leichten Touren zwischen 6 und 39 Kilometern den perfekten Einstieg, wie etwa auf der Forsthofalm-Runde (6 km) oder am Gunzi -Trail (7,7 km). Geübte Biker kommen auf der Spielbergalm-Tour (19,2 km) oder dem Asitz Hillclimb (12,1 km; 1.140 hm) voll auf ihre Kosten.

Mountainbike-Arena in Filzmoos

© Getty Images

Im Herzen des Salzburger Landes präsentiert sich Filzmoos als echtes Bikedorf - mit über 150 Kilometern MTB-und E-MTB-Strecken in allen Schwierigkeitsgraden mit traumhaften Ausblicken, wie beispielsweise auf die Bischofsmütze. Genussradler lieben die Panoramawege, während ambitionierte Biker auf Touren wie der Neubergrunde (7,55 km; 1.184 hm) oder dem Gerzkopf-Trail (40,5 km; 947 hm) ordentlich Höhenmeter sammeln. Wer das Extreme sucht, stellt sich der Dachstein Experience (260 km/1.653 hm). Egal ob Einsteiger oder Bike-Profi - Filzmoos bietet ein Bergerlebnis auf zwei Rädern mit grandioser Aussicht inklusive.

Biken im Zillertal

Im Zillertal treffen sportliche Herausforderungen auf Tiroler Bilderbuchpanorama. Auf über 1.300 Kilometern Radwegen finden Genussradler und Mountainbike-Cracks ihre ganz persönliche Traumtour. Per Sommerbergbahn -Ahorn- oder Penkenbahn -geht's samt Bike bequem bergauf. Ob entspannt zur Panoramaroute Astegg-Penkenjoch mit Blick auf den Gletscher oder sportlich über den Ramsberg zur Heinzenberg-Alm -Radfahren im Zillertal verbindet Naturgenuss mit Aktivurlaub auf höchstem Niveau.