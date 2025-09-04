Wandern im Herbst: Die 7 schönsten Routen in Österreich

Im Herbst sind die Temperaturen angenehm, die Luft klar und die Natur zeigt sich von ihrer goldenen Seite. Also: Packen Sie Ihren Rucksack, schnüren Sie die Wanderschuhe und lassen Sie sich von der Farbenpracht verzaubern. Hier kommen Österreichs schönste Herbstwanderungen.

Wenn die Blätter in Gold, Rot und Orange leuchten, verwandelt sich Österreich in ein echtes Wanderparadies. Von alpinen Gipfeln über glitzernde Seen bis hin zu geheimnisvollen Stadtwanderwegen: Der Herbst ist die wohl schönste Zeit, um die Natur zu Fuß zu entdecken. Wir zeigen die atemberaubendsten Touren des Landes, die Sie auf keinen Fall verpassen dürfen!

Ybbstaler Alpen, Niederösterreich

Die Ybbstaler Alpen sind ein Geheimtipp für Abenteurer. Zwischen schroffen Bergen und tief eingeschnittenen Tälern offenbart sich eine malerische Landschaft. Im Herbst verwandeln sich die Wälder in ein buntes Naturschauspiel, das sich perfekt mit klaren Bergbächen und urigen Almen verbindet. Besonders lohnend ist eine Tour zur Ybbstaler Hütte, dort erwartet Sie ein Panorama, das Ihnen den Atem rauben wird.

Steirische Krakau, Steiermark

Die Krakau gilt als eines der schönsten Hochtäler der Steiermark. Hier treffen Sie auf idyllische Bergseen, weitläufige Almen und die klare Fernsicht der Niederen Tauern. Im Herbst ist die Region besonders eindrucksvoll: Die Wälder leuchten in intensiven Farben, während sich die bunten Bäume in den Seen spiegeln. Machen Sie unbedingt eine Rast in einer der urigen Hütten, wo Sie mit hausgemachten Schmankerln verwöhnt werden.

Naturpark Karwendel, Tirol

Der Naturpark Karwendel ist das größte Tiroler Schutzgebiet und ein Eldorado für Bergliebhaber. Besonders im Herbst zeigt sich die Landschaft von ihrer schönsten Seite: Nicht nur der berühmte Ahornboden in der Eng, sondern auch die zahlreichen anderen Täler leuchten in warmen Gold- und Rottönen. Dabei können Sie mit etwas Glück die heimische Tierwelt beobachten: vom eleganten Rothirsch über den Flussuferläufer bis hin zum scheuen Bergmolch.

Gosausee, Oberösterreich

Der Gosausee ist im Herbst ein absolutes Highlight. Sein Wasser ist so klar, dass sich die schneebedeckten Zacken der Berge darin spiegeln, ein Anblick, der zu dieser Jahreszeit noch intensiver wirkt. Der Rundweg um den See ist leicht begehbar und bietet unzählige Fotomotive. Für Sportlichere lohnt sich der Aufstieg zum Vorderen Gosausee, eine kleine Herausforderung, die mit einem der schönsten Panoramablicke Österreichs belohnt wird.

Stadtwanderweg Kahlenberg, Wien

Wer sagt, dass man für spektakuläre Wanderungen die Stadt verlassen muss? Der Kahlenberg ist wohl Wiens beliebtester Aussichtsberg und das zu Recht. Der Stadtwanderweg führt Sie vorbei an goldgelb leuchtenden Weinbergen, durch den Wienerwald und schließlich hinauf zum Gipfel. Oben angekommen, eröffnet sich ein Blick über die gesamte Hauptstadt bis weit hinein ins Marchfeld. Ein Abstecher in einen traditionellen Heurigen rundet die herbstliche Wanderung perfekt ab.

Leithagebirge, Burgenland

Das Leithagebirge im Burgenland ist perfekt für genussvolle Wanderungen. Zwischen Weingärten, Eichenwäldern und historischen Burgruinen finden Sie gemütliche Routen, die auch für Familien geeignet sind. Im Herbst entfaltet die Region ihren ganz besonderen Reiz – nicht nur durch die bunten Wälder, sondern auch durch die Weinernte. Wandern Sie durch die goldenen Hänge und genießen Sie danach ein Glas burgenländischen Wein direkt beim Winzer.

Nockberge Trail, Kärnten

Die beste Zeit für Wanderungen auf dem Nockberge Trail ist September bis Anfang Oktober: Dann ist die Luft kristallklar, die Temperaturen angenehm, perfekt, um das spektakuläre Farbenspiel der Natur zu erleben. Statt schroffer Felsen erwarten Sie sanfte, grasbewachsene Kuppen, die sich wie Wellen bis zum Horizont erstrecken. Im Herbst ist der Duft der Zirbenwälder besonders intensiv, und die klare Bergluft macht jede Etappe zum Genuss.