Gestresst? Entdecken Sie die 5 besten Ziele für einen entspannten Urlaub

Das Leben ist stressig genug, warum sich auch im Urlaub mit einem Sightseeing-Marathon hetzen? Der Trend geht klar in Richtung Slow Travel: Weg vom hektischen Touristenprogramm, hin zu einem bewussteren Erleben eines Reiseziels. Welche Orte sich dafür besonders gut eignen, verrät ein neues Ranking.

Slow Travel ist ein Trend, der das Gegenteil von überfüllten Touristenzielen und hektischen Zeitplänen ist. Statt in kürzester Zeit so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich abzuklappern, geht es darum, in das lokale Leben einzutauchen und den Rhythmus des Reiseziels zu spüren. Die britische Sainsbury's Bank hat in ihrem Slow-Travel-Index die besten Reiseziele 2025 gekürt. Bewertet wurden die Reiseziele anhand von fünf Kriterien: Natur, Küche, Entspannung, Unterkunft und Flugpreis.

Anhand dieser Faktoren wurden die Top 5 Slow-Travel-Ziele für 2025 ermittelt. Hier sind die Favoriten, die Sie unbedingt auf Ihre Bucket List setzen sollten!

Platz 1: Cornwall, Großbritannien

© Getty Images

An der südwestlichen Küste Englands liegt Cornwall, ein Ort, der für seine rauen Küsten, malerischen Dörfer und beeindruckenden Landschaften bekannt ist. Hier gibt es keine Hektik, sondern sanfte Hügel, endlose Strände und charmante Fischerdörfer. Die Natur ist einfach atemberaubend, und die Küche lässt keine Wünsche offen – von frischen Meeresfrüchten bis hin zu traditionellen Cornish Pies. Wer Cornwall besucht, lässt sich auf einen entspannten Lebensrhythmus ein, der die Seele beruhigt.

Platz 2: Algarve, Portugal

© Getty Images

An der südlichsten Küste Portugals erwartet Sie die Algarve – ein Paradies für Slow Travel-Fans. Malerische Felsenbuchten, unberührte Strände und ein mildes Klima machen die Algarve zu einem Ort der Ruhe. Doch es ist nicht nur die Natur, die hier begeistert: Die Algarve ist auch für ihre hervorragende Küche bekannt, von frischem Fisch bis hin zu Olivenöl und regionalen Weinen. Entspannen Sie sich bei einem langen Mittagessen in einem der vielen authentischen Restaurants und genießen Sie das einfache, aber köstliche Leben.

Platz 3: Provence, Frankreich

© Getty Images

Die Provence in Südfrankreich ist ein Synonym für Entschleunigung. Endlose Lavendelfelder, Weinberge und charmante Dörfer versprechen einen tiefen Einstieg in das ländliche Leben. Hier können Sie die Zeit mit einem guten Glas Wein und einem frischen Croissant genießen. Die Provence hat eine ganz eigene Atmosphäre, die perfekt dazu einlädt, einfach mal die Seele baumeln zu lassen.

Platz 4: Lanzarote, Spanien

© Getty Images

Die Insel ist bekannt für ihre einzigartige vulkanische Landschaft, die eine fast surreale Ruhe ausstrahlt. Anstatt sich durch Menschenmengen zu quälen, können Sie auf Lanzarote einfach in eine andere Welt eintauchen. Die Natur, die Strände und die Architektur von César Manrique machen die Insel zu einem idealen Ziel für Slow Travel. Lanzarote bietet eine perfekte Kombination aus Natur, Entspannung und Kultur.

Platz 5: Oslo, Norwegen

© Getty Images

Wer dachte, dass Slow Travel nur in ländlichen Gegenden funktioniert, sollte sich Oslo näher anschauen. Die norwegische Hauptstadt beeindruckt mit einer entspannten Atmosphäre, die in einer Metropole eher ungewöhnlich ist. Oslo kombiniert die Ruhe der Natur mit urbanem Charme – vom Fjordblick bis zu den unzähligen grünen Parks. Genießen Sie den Tag bei einem Spaziergang entlang des Wassers oder in einem der vielen kleinen Cafés, in denen Sie den skandinavischen Kaffee und Kuchen probieren können.