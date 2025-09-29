Wellness-Ziele: Die besten Geheimtipps in der Nähe von Österreich

Ein entspanntes Wellness-Wochenende im Herbst ist eine wahre Wohltat. Doch wenn die Thermen überrannt werden, bleibt von der ersehnten Ruhe oft nichts mehr übrig. Deshalb haben wir die besten Geheimtipps direkt an Österreichs Grenzen aufgespürt, die noch nicht überfüllt sind.

Wenn die Temperaturen sinken und das Wetter trüb und regnerisch wird, gibt es kaum etwas Besseres als einen Wellnessurlaub. Doch die Thermen in Österreich sind oft nicht nur überfüllt, sondern auch preislich eine echte Herausforderung. Viel smarter ist es, in Österreichs Nachbarländer auszuweichen. Hier erwarten Sie entspannte Oasen, die nicht nur günstiger sind, sondern auch eine ruhigere Atmosphäre bieten.

Top Wellness-Ziele in Slowenien

© Getty Images

Therme Laško

Die Therme ist bekannt für ihre wohltuenden Schwefelquellen und ihre weitläufigen Becken, die auch bei kälteren Temperaturen zum Baden einladen. Besonders im Herbst, wenn die Wälder rund um die Therme in goldene Farben getaucht sind, wird der Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Therme bietet nicht nur Entspannung, sondern auch zahlreiche Wellness-Anwendungen, die Körper und Geist verwöhnen.

Therme 3000

Nur einen Steinwurf von der österreichischen Grenze entfernt, findet ihr die Therme 3000 in der Nähe von Moravske Toplice. Diese Therme ist bekannt für ihre ausgezeichneten Thermalquellen, aber auch für die Familie hat diese Therme einiges zu bieten: Von Rutschen über den „Regenwald-Spa“ bis hin zum großzügigen Wellnessbereich. Wer die ruhigen Ecken sucht, kann sich in den exklusiven Wellnessbereichen oder in einem der gemütlichen Saunen zurückziehen.

Therme Ptuj

Die Therme Ptuj liegt in der historischen Stadt Ptuj und ist ein weiteres Highlight der slowenischen Thermenlandschaft. Lassen Sie sich mit einer Wein- oder Kräuteranwendung verwöhnen und genießen Sie den außergewöhnlichen Wellnessbereich, der Körper und Geist gleichermaßen anspricht.

Top Wellness-Ziele in Ungarn

© Getty Images

Mjus Thermal Park

Im Westen Ungarns, unweit der österreichischen Grenze, lockt der Mjus Thermal Park mit seiner traumhaften Naturkulisse. Hier können Sie in verschiedenen Thermalpools schwimmen, in den sauberen Außenbecken die frische Luft genießen und sich im Spa-Bereich rundum verwöhnen lassen. Die ruhige Atmosphäre und die idyllische Umgebung machen den Besuch zu einem einzigartigen Erlebnis.

Heil- und Wellnessbad Sárvár

Das Heil- und Wellnessbad Sárvár in der gleichnamigen Stadt ist eines der bekanntesten Thermalbäder Ungarns. Die großzügige Wellness-Landschaft bietet alles, was das Herz begehrt – von luxuriösen Massagen bis hin zu speziellen Anwendungen mit Kräutern und Schlammpackungen. Perfekt für eine tiefgehende Entspannung in einem historischen Ambiente!

Széchenyi-Heilbad

Das Széchenyi-Bad ist eines der größten und bekanntesten Thermalbäder in Budapest, aber es gibt immer noch ruhige Ecken, die sich weniger überlaufen anfühlen, besonders an einem sonnigen Herbstmorgen. Im Herbst ist das Baden im warmen Wasser mit der kühleren Luft und den bunten Blättern rund um den Park ein echtes Erlebnis. Die prunkvolle Architektur des Bades macht es zu einem besonders beeindruckenden Ort.

Top Wellness-Ziele in der Slowakei

Thermalpark Corvinus Veľký Meder

Im Thermalpark Corvinus in Veľký Meder können Sie sich in mehreren Thermalbecken entspannen und die heilende Wirkung des Wassers genießen. Das Resort ist besonders bekannt für seine ausgezeichnete Wasserqualität und die umfangreiche Saunalandschaft. Hier können Sie sich in einer ruhigen Umgebung von den Strapazen des Alltags erholen und die Seele baumeln lassen.

Thermalpark Dunajská Streda

Der Thermalpark Dunajská Streda in der Slowakei ist ein weiterer Wellness-Geheimtipp, der für seine entspannende Atmosphäre und seine heilenden Thermalquellen bekannt ist. Die modernen Becken und Saunen sorgen für die perfekte Balance zwischen Entspannung und Gesundheit.