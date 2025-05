Narzissenfest 2025: Blütentraum im Ausseerland

Von 29. Mai bis 1. Juni verwandelt sich das Ausseerland in ein Meer aus weißen Blüten. Das Narzissenfest 2025 begeistert mit Tracht, Musik, Kunst, Kulinarik – und dem spektakulären Bootskorso.

Wenn sich die Wiesen im Ausseerland in ein weißes Blütenmeer verwandeln, ist Narzissenfest-Zeit! Von 29. Mai bis 1. Juni wird in Bad Aussee und Altaussee wieder gefeiert – mit Musik, Tracht, Kulinarik und jeder Menge Blütenkunst. Den Auftakt macht die feierliche Krönung der Narzissenhoheiten am Donnerstag. Am Samstag trifft bei der Modenschau "abstracht" kreative Tracht auf Kunst.

Höhepunkt ist der festliche Bootskorso am Sonntag, bei dem prächtige Narzissenfiguren über den Altausseer See gleiten. Ein Fest für alle Sinne – und ein starkes Zeichen für gelebte Tradition im Ausseerland Salzkammergut.