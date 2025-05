Lange Nacht der Kirchen in 120 Gotteshäusern

Mariendom Linz feiert 1. Geburtstag des Domcenters.

OÖ. In ganz Oberösterreich öffnen am Freitag, 23. Mai rund 120 Kirchen, Kapellen und kirchliche Einrichtungen ihre Türen. Fast 290 Veranstaltungen laden zum Mitmachen, Innehalten und Genießen ein. Auch für Familien gibt es ein abwechslungsreiches Programm.

Die Lange Nacht der Kirchen ist ein kräftiges Zeichen einer offenen, ökumenischen und vielfältigen Kirche. Sie lädt dazu ein, für einige Stunden zur Ruhe zu kommen und der eigenen Sehnsucht nachzuspüren. Denn Begegnung ist ein zentrales Anliegen der Langen Nacht der Kirchen: Begegnung mit anderen christlichen Kirchen, mit Vereinen oder Gruppierungen aus dem eigenen Ort, mit Unbekanntem und Überraschendem. Die Angebote sind für alle Interessierten kostenlos zugänglich. Möglich machen dies tausende Ehrenamtliche, die die Lange Nacht der Kirchen vorbereiten bzw. gestalten.

Interessierte erwartet in dieser Nacht ein buntes Programm: Musik und Tanz, Vorträge und Lesungen, Meditation und Stille, sozial-, gesellschafts- und kirchenpolitische Themen, spezielle Kirchenführungen und Turmbesteigungen, Kirchenkino und Schnitzeljagd, Nachtwächterwanderung und Feuerworkshop, Zauberkunst und Theater und nicht zuletzt Kulinarisches aus aller Welt. In ganz Oberösterreich werden fast 290 Veranstaltungen angeboten, allein 110 davon in Linz. Auch für Kinder und Familien gibt es bei der Langen Nacht der Kirchen viel zu erleben – in Linz und in den oberösterreichischen Pfarren.

Linz: Mariendom Linz feiert 1. Geburtstag des Domcenters mit Familienfest

Der Mariendom feiert am 23. Mai im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen im und um den Mariendom den ersten Geburtstag des Domcenters. Der Domplatz wird an diesem Nachmittag ab 14 Uhr zum großen Freiluftatelier für Kinder und für alle, die Lust zum kreativen Entfalten haben. Ein Parcours lädt dabei unter anderem zum kunterbunten Kreidemalspaß ein, es gibt Kreativstationen der Katholischen Jungschar, ein Labyrinth und die beliebte Hüpfkirche.

Um 17 Uhr findet am Domplatz vor dem Rudigierportal eine Kinderfahrzeug-Segnung statt, davor und danach sind die kleinen Besucherinnen und Besucher eingeladen, mit Roller, Tretauto, Lauf- oder Fahrrad über den Domplatz zu flitzen. Die Wiese vor dem Mariendom wird an diesem Tag zur Picknickzone, für kulinarische Angebote ist gesorgt.

Mit der OÖ. Familienkarte gibt es ab 14 Uhr für die Kinder im Domcafé eine Kugel Eis gratis (solange der Vorrat reicht).