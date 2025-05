Prinzessin Kate: Meghans Name ist im Palast tabu

Im britischen Königshaus rumort es weiter – doch Prinzessin Kate scheint endgültig genug von den ständigen Sticheleien und Interviews aus Übersee zu haben. Während Prinz Harry (40) kürzlich erneut Details über das Verhältnis zu seiner Familie ausplauderte, zieht sie offenbar die Reißleine

Wie ein Insider dem US-Magazin "Us Weekly" verriet, versucht sich die Prinzessin von Wales konsequent von der Dauer-Fehde mit Harry und Meghan fernzuhalten. "Niemand aus dem Palastpersonal darf derzeit Meghans Namen in Kates Gegenwart erwähnen", heißt es. Der Name sei mit zu viel emotionalem Stress verbunden. Klare Worte des Insiders: „Kate will Meghan nie wieder sehen.“

© Getty ×

Auch Prinz William (42) soll nach Harrys Aussagen zutiefst verletzt sein. Eine Quelle beschreibt den Thronfolger als „zutiefst enttäuscht“ und „außer sich“. Hintergrund ist Harrys öffentliches Plädoyer für eine mögliche Versöhnung: „Ich wünsche mir, dass wir wieder zueinanderfinden“, sagte er im Interview. Doch er räumte auch ein: „Ich weiß, dass mir manche nie verzeihen werden.“

© Getty Images ×

Ob er dabei auf seine Schwägerin Kate anspielte, ließ Harry offen – doch die Botschaft ist deutlich. Die Hoffnung auf Familienfrieden scheint derzeit aussichtsloser denn je.