FPÖ sauer wegen Bablers "Bussi-Bussi-Show"

Die FPÖ übt scharfe Kritik an Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler.

"Bablers-Selfie- samt Bussi-Bussi-Show auf Steuerzahlerkosten", beschwert sich etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl via Facebook. Auch andere blaue Abgeordnete, wie etwa Lisa Schuch-Gubik, üben scharfe Kritik. Sie kündigte auch bereits eine parlamentarische Anfrage zu den Kosten an.

© Facebook / Herbert Kickl

Der SPÖ-Sportminister war am Wochenende bei der Vierschanzentournee und ließ sich dabei auch von einem Fotografen seines Ressorts fotografieren. Unter anderem gab es auch Schnappschüsse mit dem Tiroler SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth. Den Aufenthalt nutzte Babler auch für ein Arbeitsgespräch mit seinem Parteikollegen.

Die FPÖ ortet in den Bildern mit Parteikollegen jedenfalls eine "Bussi-Bussi-Show". Babler würde die "personelle Infrastruktur" des Ministerium "zweckentfremden", um sich "und seine roten Freunde ins rechte bzw. linke Licht zu rücken", schreibt FPÖ-Chef Kickl.