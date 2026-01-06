Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
  4. Parlament
Herbert Kickl
© APA/HELMUT FOHRINGER

Anfrage angekündigt

FPÖ sauer wegen Bablers "Bussi-Bussi-Show"

06.01.26, 21:30
Teilen

Die FPÖ übt scharfe Kritik an Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler. 

"Bablers-Selfie- samt Bussi-Bussi-Show auf Steuerzahlerkosten", beschwert sich etwa FPÖ-Chef Herbert Kickl via Facebook. Auch andere blaue Abgeordnete, wie etwa Lisa Schuch-Gubik, üben scharfe Kritik. Sie kündigte auch bereits eine parlamentarische Anfrage zu den Kosten an. 

Kickl Babler Vierschanzentournee
© Facebook / Herbert Kickl

Der SPÖ-Sportminister war am Wochenende bei der Vierschanzentournee und ließ sich dabei auch von einem Fotografen seines Ressorts fotografieren. Unter anderem gab es auch Schnappschüsse mit dem Tiroler SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth. Den Aufenthalt nutzte Babler auch für ein Arbeitsgespräch mit seinem Parteikollegen. 

Die FPÖ ortet in den Bildern mit Parteikollegen jedenfalls eine "Bussi-Bussi-Show". Babler würde die "personelle Infrastruktur" des Ministerium "zweckentfremden", um sich "und seine roten Freunde ins rechte bzw. linke Licht zu rücken", schreibt FPÖ-Chef Kickl.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden