Skifahren im  ewigen Schnee - die schönsten Gletscherskigebiete

Wer sich auf heimischen Gletschern die Skier anschnallt, erlebt Wintersport in seiner reinsten Form. Ob am traditionsreichen Kitzsteinhorn, dem ganzjährig geöffneten Hintertuxer Gletscher, oder am weitläufigen Stubaier Gletscher – hier wird jeder Schwung zu einem Abenteuer zwischen Himmel und Eis.

Kitzsteinhorn. Ein Paradies für Varianten-Skifahrer mit fünf Free-Lines. © Kitzsteinhorn

Wenn der Schnee zum Skifahren auf den Bergen noch auf sich warten lässt, locken die weißen Giganten – die fünf Gletscherskigebiete.

Skifahren gilt als eine der coolsten Sportarten überhaupt – nicht nur wegen des rasanten Tempos und der eleganten Schwünge, sondern auch, weil es Lifestyle, Fitness und Naturerlebnis perfekt verbindet. Besonders faszinierend wird es auf den Gletschern mit Pisten, die bis auf über 3.000 Meter reichen: Hier trifft sportlicher Anspruch auf atemberaubende Aussichten – und genau das macht den Gletscherskilauf zu einem Highlight für alle, die Skifahren als echte Leidenschaft verstehen.

Gipfelbahn bringt Skifahrer und Besucher auf das Kitzstienhorn – Topf of Salzburg. © Kitzsteinhorn

Frühstart ins Skivergnügen

Wenn im Tal noch der Herbst regiert, warten auf dem Kitzsteinhorn Gletscher bereits präparierte Pisten auf alle Carver und Genuss-Skifahrer. Salzburgs höchster Gletscher startete auf Grund der Schneefälle planmäßig in die Saison – und das mit einem Komfort, wie man ihn sonst selten findet. Von Kaprun geht‘s direkt auf den Gletscher. Über die längste Seilbahnachse der Ostalpen kann man ganz bequem vom Ortszentrum in Kaprun über den Familienberg Maiskogel direkt aufs Kitzsteinhorn ins Gletscherskigebiet schweben und dabei atemberaubende Panoramen genießen. Je nach Schneelage findet man bestens präparierte Pisten im Bereich des Gletschers auf etwa 2.600 bis 3.029 Metern Höhe. Neben perfekt präparierten Pisten bis zum Alpincenter öffnet der Glacier Park auf 2.900 Metern mit einem ersten Angebot – ideal für die ersten Abfahrten der Saison. Aber was wäre ein Skitag ohne Einkehrschwung? Wer beim Skifahren Hunger verspürt, sollte beim Restaurant Alpincenter auf 2.450 Metern Höhe abschwingen! Hier lockt im Winter das reichhaltige Free-Flow-Buffet, bei dem man sich ganz nach Lust und Laune selbst bedient. Auf den Tellern treffen herzhafte Klassiker der heimischen Küche auf internationale Spezialitäten – dazu süße Verführungen wie Kaiserschmarrn und Germknödel. Am Samstag, 8. und Sonntag, 9. November haben Wintersportbegeisterte die Möglichkeit, die neuesten Ski- und Snowboard-Modelle führender Marken wie Atomic, Blizzard und Nitro kostenlos zu testen. Ausgabe des Testmaterials erfolgt beim Alpincenter.

Hintertuxer Gletscher. Schweben mit Aussicht auf die Tiroler Alpen. © Tourismus Tux

Ganzjähriger Schneetraum

365 Tage im Jahr Schnee, Sonne und Pistenspaß: Der Hintertuxer Gletscher ist Österreichs einziges Ganzjahresskigebiet und damit ein echtes Highlight für Wintersportler. Von Herbst bis Frühjahr locken hier breite Pisten, modernste Lifte und ein Panorama, das Herzen höherschlagen lässt. Während anderswo die Skisaison gerade erst beginnt oder längst vorbei ist, genießen Skifahrer und Snowboarder im Zillertal perfekte Bedingungen auf bis zu 3.250 Metern Höhe. Bis 30. November lockt der Bretterpark Hintertux, Österreichs höchster und schneesicherster Freestyle-Hotspot, mit perfekt geshapten Jumps, kreativen Rails und einem ständig wechselnden Jib-Setup – ideal für neue Tricks, coole Lines und jede Menge Adrenalin hoch über dem Zillertal. Im Winter wächst das Gebiet zur Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 mit insgesamt 206 Pistenkilometern zusammen und bietet Vielfalt pur mit nur einem einzigen Skipass. Aktuell dürfen sich Skifahrer über 12 geöffnete Liftanlagen und 21 km präparierte Pisten freuen. Geöffnet ist auch die Erlebniswelt Natur-Eis-Palast.

Top of Tyrol. Aussichtsplattform am Stubaier Gletscher. © Andre Schöönherr

Winterhochgenuss in Tirol

Auch das größte heimische Gletscherskigebiet – der Stubaier Gletscher – mit einer Höhenlage von bis zu 3.212 Metern garantiert Schneesicherheit von Oktober bis Mai – perfekt für alle, die Winterspaß mit Panorama lieben. 36 abwechslungsreiche Abfahrten und 26 moderne Lifte bieten ideale Bedingungen für jedes Können. Tiefschnee-Fans finden im Powder Department ihr Paradies, während Freestyle-Athleten im weltbekannten Snowpark Stubai Zoo Tricks und Sprünge üben können. Höhepunkt der Saison: der FIS Freeski Weltcup Stubai vom 19. bis 22. November 2025. Familien willkommen: Vom BIG Family Kinderland bis zur Fun Slope – Kinder unter zehn Jahren fahren gratis in Begleitung eines zahlenden Elternteils. Kindergarten, Kinderrestaurant und ein kindgerechtes Angebot sorgen dafür, dass sich Familien am Gletscher wohlfühlen können.

Fotospot. Das Mammut am Mölltaler Gletscher begrüßt Groß und Klein auf 2.800 m. © Sebastian Marko

Der Mölltaler gletsche rlockt in Kärnten

Kärntens weißer Riese, der Mölltaler Gletscher, ist ein Geheimtipp für alle, die Ruhe, Schneesicherheit und alpine Ursprünglichkeit suchen. Der einzige Gletscher Kärntens bietet auf bis zu 3.122 Metern Seehöhe ab sofort bis 31. Mai 2026 neben beeindruckenden Ausblicken pures Wintersportvergnügen. Auf 17,4 km Pisten erleben Skifahrer am Mölltaler Gletscher Fahrspaß für jedes Niveau – von blauen Familienpisten bis zu schwarzen Hängen für Profis. Neun moderne Liftanlagen, inklusive Gondeln, Sesselliften und dem Gletscher-Express sorgen für schnelle und komfortable Aufstiege. Letzterer ist ein technisches Highlight: In nur acht Minuten bringt die längste unterirdische Standseilbahn der Welt Wintersportler von der Talstation auf über 2.200 Meter Höhe. Wer zwischendurch Energie tanken möchte, sollte im Panoramarestaurant Eissee einkehren: Auf 2.800 m Höhe warten Sonnenterrasse, kulinarische Köstlichkeiten und der Blick auf mehr als 30 Dreitausender.

Skivergnügen

Die Ski ALPIN CARD ist der Schlüssel zu drei Premium-Skiregionen und verbindet den Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, das Skigebiet Schmittenhöhe in Zell am See sowie das Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn. 121 Liftanlagen, 408 Pistenkilometer.

