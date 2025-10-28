In diesen österreichischen Städten erleben Sie weiße Weihnachten!

Weiße Weihnachten sind in vielen Teilen Europas leider zunehmend eine Seltenheit. Doch ein neues Ranking bringt Hoffnung: Es zeigt, in welchen europäischen Städten die Chancen auf Schnee besonders hoch sind und auch Österreich mischt dabei ganz vorne mit.

Die Reisebuchungsplattform Omio hat anhand weltweiter Wetterdaten die Weihnachtsmärkte Europas aufgelistet, auf denen am wahrscheinlichsten Schnee fällt. Wenn Sie also auf der Suche nach weißen Weihnachten sind, müssen Sie nicht bis zum Nordpol reisen – einige der charmantesten Städte Europas bieten Ihnen die Chance auf ein Fest im Schnee. Besonders in Österreich können Sie sich auf verschneite Weihnachtsmärkte und festlich geschmückte Altstädte freuen.

Schneegarantie in Finnland

© Getty Images

Wenn Sie auf der Suche nach einem Winter-Wonderland sind, dann sollte Finnland ganz oben auf Ihrer Reise-Liste stehen. Denn hier ist Schnee fast garantiert! Auf Platz 1 landet Rovaniemi, die Heimat des Weihnachtsmanns. Bei eisigen -8,5°C im Dezember verwandelt sich die Stadt in ein Paradies für Schneeliebhaber. Wer hier durch den Weihnachtsmarkt schlendert, kann sich auf festlich geschmückte Straßen, handgemachte Geschenke und sogar faszinierende Nordlichter freuen.

In Helsinki (Platz 2) und Turku (Platz 3) stehen die Chancen ebenfalls sehr gut, dass der weihnachtliche Schnee pünktlich zum Fest den Boden bedeckt.

Weiße Weihnachten in Österreich

Österreich schafft es gleich mit drei Städten in die Top 10 der schneesichersten Städte Europas. Innsbruck belegt den 5. Platz – und wer dort den Christkindlmarkt in der Altstadt besucht, kann sich sicher sein: Der Schnee wird die bunten Stände und das Goldene Dachl in ein wahres Winterwunderland tauchen.

© Getty Images

Graz, direkt auf Platz 6, ist ebenfalls ein heißer Anwärter auf weiße Weihnachten. Der Weihnachtsmarkt rund um den Grazer Hauptplatz und der Schlossberg bieten eine festliche Atmosphäre, die durch die kalte Winterluft und den voraussichtlichen Schneefall noch schöner wird.

© Getty Images

Salzburg, auf Platz 8, punktet ebenfalls mit einer hohen Wahrscheinlichkeit für Schneefall und verzaubert mit seinem berühmten Christkindlmarkt am Domplatz. Wer schon immer die historische Altstadt von Salzburg in einer winterlichen Atmosphäre erleben wollte, hat hier die besten Chancen, unter einem Schneegestöber durch die Gassen zu bummeln.

Auch in Polen und Deutschland ist Schneefall fast garantiert

Neben den charmanten österreichischen Städten gibt es auch viele andere Orte in Europa, die ihren Weihnachtsmarktbesuchern die Aussicht auf schneeweiße Feiertage bieten. In Krakau (Platz 4) ist der Schnee fast genauso sicher wie die atemberaubende Architektur der Stadt. Auch in Wroclaw (Platz 10) und Gdansk (Platz 16) fällt der Schnee mit hoher Wahrscheinlichkeit und verwandelt die Märkte in ein winterliches Paradies.

Deutschland hat ebenfalls einiges zu bieten: Nürnberg (Platz 12) und München (Platz 13) gehören ebenfalls zu den Top-Adressen für weiße Weihnachten.

Top 20: Die besten Städte für weiße Weihnachten in Europa

Rovaniemi, Finnland Helsinki, Finnland Turku, Finnland Krakau, Polen Innsbruck, Österreich Graz, Österreich Brno, Tschechien Salzburg, Österreich Debrecen, Ungarn Wroclaw, Polen Koslice, Slowakei Nürnberg, Deutschland München, Deutschland Stockholm, Schweden Colmar, Frankreich Gdansk, Polen Genf, Schweiz Aarhus, Dänemark Odense, Dänemark Straßburg, Frankreich

Es gibt also noch Hoffnung für alle, die von einer weißen Weihnacht träumen!