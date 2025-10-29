Alles zu oe24VIP
Wegen Hurrikan "Melissa": Urlaubsparadies zum Katastrophengebiet erklärt

29.10.25, 05:56
Angesichts der schweren Schäden durch Hurrikan "Melissa" hat Jamaikas Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet erklärt. 

Das teilte Ministerpräsident Andrew Holness auf der Plattform X mit.

Windgeschwindigkeiten von 295 Kilometern pro Stunde 

Der Wirbelsturm war mit Windgeschwindigkeiten von 295 Kilometern pro Stunde auf die Küste von Jamaika getroffen und zog über den Nordwesten der Karibikinsel, wie das Nationale Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte.

Eine Sturmflut ist am 25. Oktober 2025 im Gebiet Caribbean Terrace in Kingston, Jamaika, kurz vor dem Eintreffen des Hurrikans Melissa zu sehen.

© APA/AFP/RICARDO MAKYN

"Katastrophale Schäden" 

Es bestehe weiterhin Lebensgefahr, warnte das NHC. Die Menschen sollten ihre Häuser nicht verlassen. Die Regierung warnte vor "katastrophalen Schäden" bei Sturmfluten, Überschwemmungen und Erdrutschen. Auf Videos in den sozialen Netzwerken war zu sehen, wie Dächer abgedeckt wurden, Bäume umstürzten und Straßen überflutet wurden.

