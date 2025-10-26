Herbstzauber in Österreich: Diese Kleinstädte & Dörfer sind besonders schön!

Goldene Blätter, klare Seen und gemütliche Gassen – der Herbst verwandelt Österreichs Kleinstädte und Dörfer in wahre Traumziele. Wir zeigen die schönsten Orte, wo Sie jetzt Spaziergänge, Farbenpracht und regionale Köstlichkeiten genießen können.

Wenn die Blätter goldgelb leuchten, der Nebel über den Wiesen liegt und der Duft von Maroni in der Luft hängt, dann ist klar: Österreich im Herbst ist ein Traum. Nicht nur in den bekannten Städten, sondern besonders in den kleinen Städten und Dörfern, die im Herbst ein besonderes Flair haben.

1. Burgenland – Rust

Berühmt für Störche, aber im Herbst glänzt Rust mit goldenen Feldern, ruhigen Seenlandschaften und buntem Herbstlaub. Wer hier spaziert, merkt sofort: Herbstidylle pur!

© Getty Images

2. Kärnten – Gmünd

Gmünd im Gailtal ist ein echter Geheimtipp: bunte Wälder, klare Bergluft und leise plätschernde Flüsse machen die Kleinstadt perfekt für ruhige Herbstwanderungen.

© Getty Images

3. Niederösterreich – Dürnstein

In der Wachau zeigt Dürnstein im Herbst seine Postkartenkulisse: Weinberge in Gold- und Rottönen, die blaue Donau – und ein Glaserl Grüner Veltliner passt perfekt dazu.

© Getty Images

4. Oberösterreich – Hallstatt

Ein Klassiker, aber im Herbst unschlagbar: goldene Blätter am See, ruhige Gassen und weniger Touristen als im Sommer – einfach perfekt für einen Spaziergang.

© Getty Images

5. Salzburg – St. Gilgen

Am Wolfgangsee liegt St. Gilgen – hier leuchten die Berge im Herbstgold, die Seen spiegeln die Farben wider, und die gemütlichen Cafés laden zum Verweilen ein.

© Getty Images

6. Steiermark – Altaussee

Die Seenlandschaft rund um Altaussee ist im Herbst ein Traum: goldene Wälder, klare Bergluft, und der Loser-Berg in der Ferne macht jedes Foto perfekt.

© Getty Images

7. Tirol – Alpbach

Berühmt für Blumenschmuck im Sommer, im Herbst aber goldene Wiesen und traditionelle Holzhäuser. Ein perfekter Rückzugsort für Herbstliebhaber:innen.

8. Vorarlberg – Bregenz (um den Pfänder)

Nicht nur die Stadt, auch die Umgebung rund um den Pfänder zeigt sich im Herbst in kräftigen Rot-, Gelb- und Orangetönen. Wer die Aussicht auf den Bodensee liebt, wird hier nicht enttäuscht.

© Getty Images

Österreichs kleine Städte und Dörfer zeigen sich im Herbst von ihrer allerschönsten Seite. Bunte Wälder, klare Luft, idyllische Seenlandschaften und gemütliche Cafés warten auf alle, die dem Alltag entfliehen wollen. Jetzt ist die beste Zeit für Herbstzauber pur.