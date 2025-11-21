Stargeigerin Lidia Baich gibt Intendanz von Schloss Thalheim ab

Stargeigerin Lidia Baich hat überraschend ihren Abgang als künstlerische Leiterin auf Schloss Thalheim (Bezirk St. Pölten) verkündet. Vier Jahre lang hatte sie die Klassikveranstaltungsreihe verantwortet. Eine Nachfolge steht noch nicht fest.

Die Stargeigerin Lidia Baich hatte unmittelbar nach der Coronavirus-Pandemie das nahezu ganzjährige Klassikprogramm übernommen. Die Entscheidung für den Rückzug soll nun selbst für Vereinsmitglieder der Veranstaltungsreihe überraschend gekommen sein. Baich verkündete ihren Abgang noch bevor eine Neuregelung feststeht. Auch die bisherige Obfrau Sandra Gruberbauer wird Thalheim verlassen.

Am Freitag soll offenbar der Vorstand des Vereins tagen. In jedem Fall sollen auch künftig Konzert stattfinden, wird versichert – etwa im Jänner ein Neujahrskonzert. Unabhängig von den Ergebnissen werden sich Baich und Gruberbauer am Sonntag vom Publikum verabschieden. Auf dem Programm steht eine musikalisch-litararische Reise in Österreichs Kronländer – mit Cornelius Obonya auf der Bühne, begleitet von Andrea Linsbauer am Klavier.

Dank an alle Beteiligten

Sie habe auf Schloss Thalheim "wunderbare Erfahrungen“ erlebt, verwies sie auf zahlreiche bekannte Künstlerinnen und Künstler, die hier ihr Gastspiel hatten. "Wir haben mit Stolz den Geist von Thalheim als besonderen Ort auch an die ‚großen Namen‘ der heimischen Kultur vermitteln können.“

"Es waren für mich als Obfrau die wunderbaren Begegnungen mit unzähligen Künstlern, die treuen Partner und die schönen Gespräche mit unseren treuen Besuchern, die meine Arbeit gemeinsam mit einem wunderbaren Team für die Kultur hier in Schloss Thalheim die letzten fünf Jahre so sehr bereichert haben“, hielt die scheidende Obfrau, Sandra Gruberbauer, in der Aussendung fest.