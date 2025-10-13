Alles zu oe24VIP
Ed Sheeran und Shakira.
Titel-Song

Shakira und Ed Sheeran geben mit "Zoo" einen Vorgeschmack auf "Zoomania 2"

13.10.25, 15:01
Mitreißend, emotional und voller Energie: Shakira meldet sich als Pop-Ikone Gazelle im kommenden Disney-Abenteuer Zoomania 2 zurück. Auch Ed Sheeran ist dabei. 

Es wird wieder getanzt, geträumt und geschnurrt: Mit dem brandneuen Song „Zoo“ meldet sich Shakira als glamouröse Pop-Ikone Gazelle im heiß erwarteten Animationsfilm Zoomania 2 zurück. Der energiegeladene Track ist ab sofort erhältlich und liefert einen ersten musikalischen Vorgeschmack auf das neue Abenteuer aus den Walt Disney Animation Studios, das am 26. November 2025 in die österreichischen Kinos kommt.

Der Originalsong „Zoo“ vereint Shakiras unverwechselbare Stimme mit einer modernen, emotionalen Popproduktion. Gemeinsam mit Ed Sheeran und Blake Slatkin schrieb die Sängerin Musik und Text – produziert wurde der Song von Slatkin, Sheeran, Shakira und Alex (A.C.) Castillo. Das Ergebnis: ein mitreißender Sound, der Lebensfreude, Mut und Zusammenhalt feiert – ganz im Stil der beliebten Filmreihe.


 

Oscar-Star

Für Sammlerinnen und Sammler gibt es „Zoo“ außerdem als limitierte 7-Zoll-Vinyl-Single in leuchtendem Violett – ein echtes Highlight für Fans. Auch die Filmmusik zu Zoomania 2 stammt aus prominenter Hand: Der Oscar-prämierte Komponist Michael Giacchino zeichnet erneut für den Soundtrack verantwortlich, der bereits jetzt erhältlich ist.

Unter der Regie von Jared Bush und Byron Howard, produziert von Yvett Merino, entführt Zoomania 2 ab 26. November 2025 wieder in die bunte, lebendige Welt der tierischen Metropole – mit Shakira als glänzendem musikalischem Herzstück.

