Hollywood-Hammer: "Ocean’s 14" offiziell bestätigt – Clooney bringt Originalstars zurück

George Clooney lässt die Kultreihe neu aufleben und sorgt für Mega-Fan-Hype: „Ocean’s 14“ ist offiziell in Arbeit – mit den größten Stars der Originalfilme

George Clooney hat es bestätigt: Die legendäre "Ocean’s"-Reihe bekommt ein neues Kapitel. Nach Jahren der Funkstille steht nun fest, dass "Ocean’s 14" Wirklichkeit wird. Das Branchenmagazin Variety berichtet, Clooney habe in einem Interview mit E! News bestätigt, dass die Finanzierung gesichert ist und das Studio Warner Bros. grünes Licht gegeben hat. Clooney erklärte: "Wir werden wahrscheinlich in ungefähr neun oder zehn Monaten mit dem Drehen beginnen." Ein genauer Starttermin ist zwar noch offen, doch die Planungen laufen auf Hochtouren.

"Ocean's Thirteen"-Premiere © Getty

Stars kehren zurück

Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen mit den bekannten Gesichtern freuen: Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon und Don Cheadle sollen erneut in ihre Rollen aus der Originaltrilogie schlüpfen. Regie führt diesmal David Leitch, der mit Filmen wie "John Wick", "Bullet Train" und "Fast & Furious: Hobbs & Shaw" für temporeiche Action bekannt ist.#

"Ocean's Thirteen"-Premiere © Getty

Worum es in "Ocean’s 14" genau gehen wird, bleibt vorerst geheim. Bereits 2023 hatte Clooney angedeutet, dass die Geschichte Parallelen zur Kultkomödie "Die Rentnergang" (1979) haben könnte – einem Film, in dem Senioren einen Bankraub planen.

Mehr Ocean’s in Arbeit

Zwischen 2001 und 2007 entstanden bereits drei Filme der Reihe, basierend auf dem Klassiker "Frankie und seine Spießgesellen" mit Frank Sinatra und dem Rat Pack. 2018 folgte das Spin-off "Ocean’s 8" mit Cate Blanchett und Sandra Bullock. Außerdem ist derzeit eine Vorgeschichte mit Margot Robbie und Ryan Gosling in Planung, die in den 1960er-Jahren spielen soll.

Starttermin und Streaming

Ein genauer Starttermin für "Ocean’s 14" steht noch nicht fest. Als Warner-Projekt dürfte der Film zunächst im Kino starten und anschließend exklusiv bei HBO Max verfügbar sein.