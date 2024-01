Nun also doch? Einigung zwischen Mbappé und Real Madrid

Kurz nach dem Dreierpack des französischen Nationalspielers beim 9:0-Sieg gegen Sechstligisten US Revel, soll Kylian Mbappé eine Entscheidung getroffen haben.

Die Spekulationen um den PSG-Stürmer und Real Madrid gehen in die nächste Runde. Wie das französische Portal „Foot Mercato" berichtet, habe sich der 25-Jährige in den vergangenen Tagen mit Real Madrid auf ein Engagement geeinigt. Quellen dafür nannte das Portal nicht und schrieb, Mbappé habe Gesprächen zufolge nach dem Gewinn des Ligapokals zugestimmt. Nachdem Real bereits mehrere erfolglose Anläufe in den vergangenen Jahren unternommen hatte, soll den „Königlichen“ nun tatsächlich der Durchbruch gelungen sein. Eine offizielle Bestätigung seitens der beiden Clubs steht bisher noch aus.

Lieber in England

Währenddessen berichtet die britische Zeitung „Times", der Topstürmer erwäge einen Wechsel in die Premier League, nachdem er es offenbar abgelehnt habe, einen Vorvertrag bei Real zu unterschreiben. Mbappé soll missfallen, dass die Blancos ihm bezüglich einer Entscheidung über seine Zukunft ein Ultimatum gesetzt haben. Aufgrund der finanziellen und sportlichen Situation soll der PSG-Superstar jetzt andere Gedanken als Madrid haben und lieber einen Blick Richtung England werfen. Dort würde es mit Liverpool, Arsenal, Manchester City und Manchester United vier Top-Interessenten geben. Ob diese bereit sind die hohen Gehaltsforderungen zu erfüllen, ist aber alles andere als klar. Auch eine mögliche Verlängerung bei PSG ist laut Medien noch nicht vom Tisch.

Dreierpack

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hat seine Pflichtaufgabe im Coupe de France souverän gemeistert. Auch dank eines Dreierpacks von Superstar Kylian Mbappé (16./45./48.) gewann der Favorit mit 9:0 gegen Sechstligist US Revel und zog ins Achtelfinale ein. Mit seinem 30. Pokal-Treffer stellte Mbappé einen Vereinsrekord auf. Doch nicht nur der Dreierpack sorgte beim Kapitän für einen gelungenen Abend: Ab der 61. Minute stand er zusammen mit seinem Bruder Ethan Mbappé auf dem Feld. Der 17-Jährige kam zu seinem zweiten Einsatz bei den Profis.