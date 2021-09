PSG und Messi mit Zittersieg gegen Lyon

PSG bleibt in der Liga weiterhin makellos - der Hauptstadtklub holte einen Last-Minute-Sieg gegen Lyon.

Das Starensemble von Paris Saint-Germain hat am Sonntag in der französischen Fußball-Meisterschaft einen Last-Minute-Heimsieg über Olympique Lyon eingefahren. Der Hauptstadt-Club lag zunächst durch einen Treffer von Lucas Paqueta (54.) in Rückstand, ehe Neymar (66.) und Mauro Icardi (93.) die Partie drehten. Lionel Messi traf mit einem Freistoß das Lattenkreuz (37.) und wurde in der 76. Minute ausgetauscht.

Der Argentinier wartet noch auf sein erstes Tor für die Pariser, die in der sechsten Runde ihren sechsten Sieg holten. Unterdessen hat sich AS Monaco drei Tage nach dem 1:0-Heimerfolg über Sturm Graz in der Europa League mit einem 2:2 bei OGC Nizza zufriedengeben müssen und liegt in der Tabelle mit fünf Punkten aus sechs Partien nur auf Platz 13.

Alexander Golowin brachte die Gäste in Führung (39.), ehe das überlegene Team aus Nizza nach 73 Minuten mit 2:1 in Führung lag. Wissam Ben Yedder (77.) rettete immerhin noch einen Punkt für Monaco, das im Finish zudem Glück hatte: Nizzas Amine Gouiri scheiterte vom Elferpunkt (82.).