Der brasilianische Fallschirmspringer Luigi Cani hat die Welt erneut mit einem atemberaubenden Stunt beeindruckt. Der 52-Jährige, der bereits 14.000 Sprünge absolvierte und 11 Rekorde brach, vollbrachte vor Kurzem seine beeindruckendste Leistung: den Sprung über einen abgeholzten Teil des Amazonas-Regenwaldes, bei dem er 100 Millionen Bäume pflanzte.

Hier das ganze Video

Dieser Sprung, der von Cani selbst als "der einzige Sprung in meinem Leben, bei dem ich die ganze Zeit die Luft angehalten habe" beschrieben wurde, verhalf ihm zu seinem neuen Titel, "The Germinator". Bei dem Sprung im Januar dieses Jahres warf Cani eine Kiste mit Samen von 27 im Regenwald heimischen Bäumen in die Luft und verteilte sie über ein Gebiet von 38 Quadratmeilen. Insgesamt sollen durch die Aktion 100 Millionen Bäume gepflanzt worden sein.

Cani arbeitete bei diesem gewagten Unterfangen eng mit Audi do Brasil zusammen, um die verheerende Abholzung des Amazonas zu bekämpfen, die im Jahr 2022 einen alarmierenden Höchststand erreichte. In der ersten Hälfte dieses Jahres wurden bereits etwa 1.500 Quadratmeilen des kostbaren Regenwaldes zerstört, was einer Fläche entspricht, die etwa fünfmal so groß ist wie New York City.

Die fortschreitende Abholzung im Amazonasgebiet wird durch lockere Gesetze zur Landnutzung, den Goldabbau und die Abholzung begünstigt.