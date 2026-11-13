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Wien geht auf Reisen

Hotel Sacher bekommt eigenen Austrian-Airlines-Dreamliner

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© AFP
Austrian Airlines hat eine Boeing 787-9 Dreamliner auf den Namen "Hotel Sacher" getauft. Das Flugzeug trägt nicht nur den Namen des berühmten Wiener Luxushotels, sondern auch dessen charakteristischen Pagen auf der Außenhülle.
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Der Dreamliner mit der Kennung OE-LPG wird künftig weltweit unterwegs sein. Auf der Flugzeughülle prangt neben dem Schriftzug "Hotel Sacher" auch der bekannte Sacher-Page. Doch die Kooperation zeigt sich nicht nur von außen: Beim Betreten der Kabine werden die Passagiere mit den Worten "Hotel Sacher welcomes you on board" begrüßt.

Drittes Flugzeug mit österreichischem Traditionsnamen

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Die besondere Lackierung ist Teil der Initiative "Best of Austria". Damit bringt Austrian Airlines bekannte österreichische Institutionen auf ihre Langstreckenflugzeuge.

Neben dem neuen "Hotel Sacher"-Dreamliner sind bereits zwei weitere Boeing 787-9 mit österreichischen Traditionsnamen unterwegs: "Spanish Riding School" für die Spanische Hofreitschule und "Schönbrunn Palace" für Schloss Schönbrunn.

Zwei Jubiläen als Startschuss

Mit der Flugzeugtaufe soll die Zusammenarbeit aber erst beginnen. © Austrian Airlines

Auch zeitlich passt die Kooperation: Das Hotel Sacher Wien wurde 1876 eröffnet und feiert heuer sein 150-jähriges Bestehen. Austrian Airlines blickt 2027 wiederum auf 70 Jahre Unternehmensgeschichte zurück.

Mit der Flugzeugtaufe soll die Zusammenarbeit aber erst beginnen. Beide Unternehmen planen eine langfristige Partnerschaft, die über den Namen und die Gestaltung des Flugzeugs hinausgeht. Welche konkreten gemeinsamen Projekte folgen werden, ist bisher noch nicht bekannt.

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