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Täter flüchtig

Scheibe eingeschlagen: Wieder Juwelier-Coup in Graz

Online Redaktion
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Straßenansicht mit Juweliergeschäft, Tissot-Uhrenladen und parkendem Auto in Graz.
© Goohgle maps
Zwei Wochen nach einem Einbruch bei einem Traditions-Schmuckgeschäft am Hauptplatz kam es in Graz in der Leonhardstraße wieder zu einem Juwelier-Coup.
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Stmk. Die Polizei wurde in der Nacht auf Freitag, den 13., gegen 2.20 Uhr mittels Einbruchsalarm verständigt. Als eine Streife kurz darauf beim betroffenen Uhren- und Goldschmiedgeschäft in der Leonhardstraße eintraf, stellten die Polizisten eine eingeschlagene Glasscheibe an der Eingangstür sowie unzählige Scherben am Gehsteig vor dem Laden genau gegenüber der Kunst-Uni fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Geschäfts konnten keine Verdächtigen angetroffen werden - die waren über alle Berge. Auch eine Fahndung in der Umgebung des Tatortes verlief ohne Erfolg.

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Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz nahm in der Folge die Ermittlungen auf. Am Tatort wurde eine Spurensicherung veranlasst. Zudem werden vorhandene Videoaufzeichnungen ausgewertet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter eine Vitrine eingeschlagen und daraus Schmuckstücke gestohlen haben. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Erst vor zwei Wochen war ein Juweliergeschäft am Grazer Hauptplatz Ziel eines Einbruchs gewesen. Unbekannte  hatten beim Traditionsbetrieb eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und hochwertige Armbanduhren gestohlen. Auch von diesen Tätern fehlt jede Spur.

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