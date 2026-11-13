Schuss ins Bein: Bahngleis-Randalierer notoperiert

Ein 38-jähriger Ungar randalierte auf Gleisen aus noch ungeklärter Ursache auf der offenen Westbahnstrecke. Weil der Pfefferspray zwei Mal nichts brachte, kam es zu einer Schussabgabe durch eine Polizei.

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NÖ. Jener Mann - bei dem es bis dato unklar ist, ob er aufgrund einer Psychose oder im Suff bzw. als Saboteur handelte und der am Donnerstag nach einer Attacke auf Beamte und einen ÖBB-Bediensteten in Michelhausen (Bezirk Tulln) durch einen Schuss der Polizei verletzt worden ist - soll jetzt einvernommen werden. Das bestätigte Thomas Korntheuer, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Der festgenommene Ungar befindet sich mit einer Beinverletzung am Oberschenkel weiterhin im Krankenhaus, Lebensgefahr besteht keine mehr.

Wie berichtet, war die Exekutive am Donnerstag per Notruf "bezüglich einer offensichtlich verwirrten" Person im Bereich der Gleise verständigt worden. Nach dem Eintreffen einer Streife habe sich der 38-Jährige gegenüber den Beamten und auch in Bezug auf den ÖBB-Notfallkoordinator "äußerst aggressiv" verhalten und die Personen attackiert. Nach dem Einsatz von Pfefferspray dürfte ein weiterer Angriff gefolgt sein. Im Anschluss sei es zur Schussabgabe durch die Polizei gekommen. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Universitätsklinikum Tulln transportiert.

Rätsel um Steine, die Ungar um sich warf

Für die Durchführung der Tatortarbeit und der Spurensicherung war die Westbahnstrecke im betroffenen Bereich bis kurz nach 15.00 Uhr gesperrt. Für zahlreiche Reisende ergaben sich längere Wartezeiten von teils mehr als zwei Stunden.

Der Ungar ist in Österreich nicht polizeilich gemeldet, hat hier keinen Wohnsitz, ist aber auch noch nicht behördlich aufgefallen. Gerüchte, wonach er mit Steinen die Gleise sabotieren wollte, sind eher darauf zurückzuführen, dass er bei seinem Randale-Anfall Steine auf die Beamten und den ÖBB-Mann warf.