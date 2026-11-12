Kaltfront bringt Schnee nach Österreich zurück

Österreich steht eine ungemütliche Nacht bevor: Eine Kaltfront zieht über das Land und bringt Regen, sinkende Temperaturen und in den Nordalpen sogar Schnee bis in tiefere Lagen. Am Freitag wird es deutlich kälter – auf den Bergen können regional bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

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Der Donnerstag geht vielerorts mit Regen zu Ende. In der Nacht auf Freitag breiten sich die Niederschläge weiter aus, im Süden kann es zeitweise kräftig regnen. Gleichzeitig strömt kältere Luft nach Österreich.

Am Freitag in der Früh fällt noch in vielen Regionen Regen. In den Nordalpen sinkt die Schneefallgrenze vorübergehend auf etwa 600 bis 900 Meter. Vom Salzkammergut ostwärts sind örtlich sogar Schneeflocken bis auf 600 bis 700 Meter möglich. In den Südalpen bleibt die Schneefallgrenze deutlich höher.

Starker Wind und deutlicher Temperatursturz

Im Laufe des Vormittags lässt der Niederschlag von Norden her nach. Im Süden und Südosten bleibt es dagegen länger trüb und nass. Gleichzeitig frischt der Nordwestwind auf: Vor allem im Osten und am Alpenostrand sind kräftige bis stürmische Böen möglich.

Auch die Temperaturen gehen deutlich zurück. Am Freitag werden nur noch etwa 2 bis 10 Grad erreicht. Auf 2.000 Metern sind minus 2 bis minus 6 Grad zu erwarten. Auf den Bergen können regional bis zu 30 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Am Wochenende zeigt sich wieder die Sonne

Nach dem kurzen Wintereinbruch beruhigt sich das Wetter. Der Samstag beginnt vielerorts frostig, tagsüber kommt aber zunehmend die Sonne heraus. Auch am Sonntag überwiegt freundliches Wetter, in einigen Regionen können sich allerdings hartnäckige Nebelfelder halten.

Lange hält das winterliche Wetter vorerst nicht an: Zu Wochenbeginn wird es wieder wechselhafter. Eine nachhaltige Einwinterung ist derzeit nicht in Sicht.

Der Samstag beginnt vielerorts frostig, tagsüber kommt aber zunehmend die Sonne heraus. © Getty Images

Die aktualisierte Prognose von Donnerstagabend bestätigt: In der Nacht auf Freitag wird es verbreitet nass, am Freitag sinkt die Schneefallgrenze in den Nordalpen regional auf 600 bis 900 Meter.