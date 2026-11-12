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Raub in Favoriten

Keplerplatz: 14-Jährige attackierte eigene Freundin

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von
© Viyana Manset Haber
Die Täterin (18) konnte kurze später festgenommen werden.
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Eine Jugendliche soll ihre beste Freundin brutal attackiert und ihr anschließend das Handy geraubt haben. Die Polizei konnte die mutmaßliche Täterin wenig später ausfindig machen.

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Opfer attackiert und Handy gestohlen

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 20 Uhr am Keplerplatz im 10. Bezirk. Eine 18-Jährige meldete sich danach bei der Polizei und erstattete Anzeige. Sie gab an, von ihrer besten Freundin geschlagen und getreten worden zu sein. Außerdem soll ihr die Angreiferin das Handy weggenommen haben.

Polizei greift rasch ein

Nach der Anzeige starteten die Beamten umgehend eine Fahndung. Mit Erfolg: Wenig später konnten Polizisten eine 14-jährige Österreicherin mit Balkanwurzeln am Keplerplatz anhalten und vorläufig festnehmen. Das mutmaßlich geraubte Handy blieb allerdings vorerst verschwunden.

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