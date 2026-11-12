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Frau in Wien eingesperrt und vergewaltigt

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Verkehrskontrolle
© APA Bie Flucht mit Fahrzeug in Floriodsdorf festgenommen (Symboldbild)
Ihren Ex-Freund zeigte eine 45-Jährige in Wien an: Der Serbe soll sie zwei Tage in der Wohnung in Favoriten eingesperrt und vergewaltigt haben.
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Wien. Das völlig aufgelöste Opfer kam selbst auf die Polizeistation in der Van-der-Nüll-Gasse und beschuldigte ihren ehemaligen Lebensgefährten mit schweren Vorwürfen: Demnach soll der 32-Jährige, der davor einige Tage bei ihr übernachtet hatte, sie zwei Tage lang in ihrer Wohnung eingesperrt, geschlagen und vergewaltigt haben. Als die beiden schließlich gemeinsam einkaufen gingen, konnte sie ihren Angaben zufolge flüchten.

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Die Exekutive leitete umgehend eine Fahndung nach dem Tatverdächtigen ein. Beamte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf konnten den mutmaßlichen Peiniger wenig später mit seinem Pkw anhalten und festnehmen - er hatte seinen Suizid angekündigt, unbeteiligte Verkehrsteilnehmer können aufatmen, dass er etwa nicht in den Gegenverkehr gerast ist.

Da bei dem 32-Jährigen eine Alkoholisierung von rund einem Promille festgestellt wurde, wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Darüber hinaus wurden gegen den Tatverdächtigen ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Eine Vernehmung des 32-Jährigen ist noch ausständig. Der Mann, der noch nicht einvernommen werden konnte, befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

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