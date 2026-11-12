Baby mit Hirnschäden nach Geburt: Ermittlungen laufen

Laut einem Gutachten könnte ein Behandlungsfehler im Spital bei der Geburt Ursache sein.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Vbg. Nachdem ein Mädchen 2023 bei seiner Geburt im Stadtspital Dornbirn schwere Hirnschäden erlitten hat, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Feldkirch. Die Untersuchung sei nach Übermittlung eines Gutachtens aus dem Zivilverfahren eingeleitet worden, wonach Behandlungsfehler vorlagen, bestätigte eine Sprecherin einen Bericht des ORF Vorarlberg am Donnerstag. Die Mutter klagte auf Schadenersatz, berichtete die "Neue Vorarlberger Tageszeitung" bereits am Sonntag.

Ermittelt werde wegen fahrlässiger Körperverletzung, vorerst gegen unbekannte Personen, hieß es. Bei der Geburt des heute körperlich und geistig schwer behinderten Kindes im Jänner 2023 kam es offenbar zu einem schweren Sauerstoffmangel.

Die Familie klagte in der Folge die Stadt als Trägerin des Krankenhauses auf Schadenersatz. Nach Angaben ihres Anwalts fordert die Familie zunächst rund 65.000 Euro für Schmerzengeld, Pflegekosten und Heilbehelfe. Auch im Namen des Kindes wurde eine Schadenersatzklage eingebracht, hier gehe es um Schmerzengeld für die lebenslangen Folgen. Bei einer ersten Verhandlung im Zivilverfahren im August bestritt die Stadt allerdings laut "Neue" jegliche Behandlungsfehler.

Herzton-Aufzeichnung über Stunden mangelhaft

Das Gericht beauftragte in der Folge ein Sachverständigengutachten, das seit Oktober vorliegt. Demnach galt die Mutter aufgrund von Vorerkrankungen als Hochrisikopatientin, dennoch entsprachen die Herzton-Aufzeichnungen über mehrere Stunden nicht den medizinischen Standards. Notwendige Untersuchungen und ärztliche Interventionen seien unterblieben.

Die Geburt hätte nach Ansicht des Sachverständigen mehrere Stunden früher per Kaiserschnitt erfolgen müssen. Die Hirnschädigung sei "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" auf eine mangelhafte Geburtsbetreuung zurückzuführen. Im außergerichtlichen Verfahren unter Einbindung der Patientenanwaltschaft war eine andere Gutachterin noch zum Ergebnis gekommen, die Behandlung sei wahrscheinlich fachgerecht erfolgt. Auch sie hatte jedoch die unzureichende Dokumentation der Herztöne kritisiert.