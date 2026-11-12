Warum das Obst im Supermarkt immer ganz vorne liegt

Die Tricks der Supermärkte enthüllt: Von der Obstfalle bis zum Kaugummi an der Kassa.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wir kennen das alle: Wir gehen mal schnell in den Supermarkt, um nur Milch und Eier zu holen, und stehen am Ende mit einem vollen Wagerl an der Kassa, wo wir im Vorbeigehen noch Kaugummis und einen Müsliriegel einpacken. Warum uns das immer und immer wieder passiert: Die Supermärkte arbeiten mit allen Tricks!

Es geht beim Obst los

Schon wenn man den Supermarkt betritt, tappt man in die erste Falle: Man befindet sich direkt vor den Obst- und Gemüseregalen. Dafür gibt es gleich mehrere gute Gründe. Erst einmal sieht es bunt und gesund aus. Das wirkt einladend, frisch und hochwertig. Wir haben das Gefühl, wir tun uns etwas Gutes, wenn wir gleich zugreifen und erleichtern unser Gewissen im Voraus. Dann schlagen wir später viel lieber bei der Schokolade zu.

Im Zickzack durch den Supermarkt

Wenn wir die Obst- und Gemüseabteilung gemeistert haben, geht der Slalom durch die Regale los. Auch das ist wohlüberlegt. Der Supermarkt ist stets so angelegt, dass man nie gleich zum Ausgang kommt, sondern möglichst lange bleibt und dabei möglichst viele Produktgruppen passiert. Logisch: Wenn wir an mehr Regalen vorbeikommen, fällt uns auch eher ein, dass wir Pasta, Tomatensauce und Parmesan auch noch mitnehmen - das braucht man ja bestimmt bald mal ...

Die wichtigsten Nahrungsmittel sind natürlich so im Geschäft verteilt, dass man auch in den hintersten Winkel kommt. Vorne Obst und Gemüse, hinten Milch und Eier - schon durchquert man den ganzen Supermarkt. Um dann noch zu Mehl und Zucker zu gelangen, muss man noch einmal an fünf Regalen vorbei. Und schon landen weitere Artikel im Einkaufswagen.

Übrigens: Auch die Laufrichtung ist kein Zufall. Unser ganzes Leben spielt sich im Uhrzeigersinn ab, aber im Supermarkt geht's plötzlich gegen den Uhrzeigersinn. Das liegt daran, dass die meisten Menschen Rechtshänder sind und mit der Hand eher zugreift.

Die vier Zonen in den Regalen

Die Regalpsychologie spielt ebenfalls eine große Rolle bei unseren Kaufentscheidungen. Auf Augenhöhe stehen gerne teurere Produkte, an denen die Supermärkte am meisten verdienen. Ganz unten langen Eigenmarken, für die wir weniger ausgeben. Das nennt man die Bückzone.

© Getty Images

Dazwischen, auf Kinderaugenhöhe, landet alles, was wir eigentlich nicht kaufen wollen: Süßigkeiten, zuckerhaltige Cerealien, Spielzeug, ungesunde Fruchtjoghurts mit Comicfiguren etc. Irgendwann sagen die meisten Eltern ja, um ihre Ruhe zu haben.

Das riesige Wagerl

Manchen ist aufgefallen, dass die Einkaufswagen über die Jahre immer größer geworden sind. Weil wir mehr Platz brauchen? Natürlich nicht: Ein großes Wagerl schaut immer ein bisschen leer aus und wir sind eher gewillt, mehr einzufüllen.

Die Fallen am Ende

Wenn wir das alles überwunden haben, landen wir in der Kassenschlange. Die ist aus unerfindlichen Gründen wieder mal endlos lang. Drei genervte Leute wiederholen im Chor: "Neue Kassa!" Aber nichts passiert. Das ist logisch, denn der Stau ist kein Zufall und wird oft künstlich erzeugt. Er provoziert, dass wir in die Kassenfalle tappen und aus lauter Langeweile noch bei Süßigkeiten und Kaugummis zugreifen.