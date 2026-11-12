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Unfall-Drama

Schwerer Moped-Crash:   16-Jähriger bewusstlos

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Zu dem folgenschweren Unfall kam es in einer Rechtskurve.
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Dramatischer Unfall in Götzens im Bezirk Innsbruck-Land: Ein 16-jähriger Mopedfahrer krachte am Mittwochabend auf der Götznerstraße (L 12) mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Der Bursche erlitt dabei Verletzungen und war nach dem Crash nicht ansprechbar.

Rettung brachte ihn in Klinik

Der Unfall passierte aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve. Dort kam es zur folgenschweren Kollision mit dem Pkw eines 32-Jährigen. Der Autolenker blieb unverletzt. Die alarmierten Rettungskräfte versorgten den Jugendlichen und brachten ihn anschließend in die Innsbrucker Klinik.

Ursache noch unklar

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

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