Kälte-Sturz: Schneefallgrenze sinkt rasch ab

In Österreich steht ein spürbarer Wetterwechsel bevor. Vor allem zum Ende der Woche hin sinkt die Schneefallgrenze regional deutlich ab und bringt teilweise winterliche Verhältnisse im Bergland.

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Ein spürbarer Wetterwechsel bringt in den nächsten Tagen eisige Temperaturen, Sturm-Böen bis 80 km/h und regional dicke Flocken. Selbst unter 1.000 Meter droht Schnee, wie die Meteorologen des "ORF" prognostizieren.

Der Wetter-Fahrplan für die kommenden Tage