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Winter-Schock

Kälte-Sturz: Schneefallgrenze sinkt rasch ab

Online Redaktion
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Rotes Auto fährt auf verschneiter Straße durch winterlichen Wald bei starkem Schneefall.
© Getty Images
In Österreich steht ein spürbarer Wetterwechsel bevor. Vor allem zum Ende der Woche hin sinkt die Schneefallgrenze regional deutlich ab und bringt teilweise winterliche Verhältnisse im Bergland.
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Ein spürbarer Wetterwechsel bringt in den nächsten Tagen eisige Temperaturen, Sturm-Böen bis 80 km/h und regional dicke Flocken. Selbst unter 1.000 Meter droht Schnee, wie die Meteorologen des "ORF" prognostizieren.

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Der Wetter-Fahrplan für die kommenden Tage

  • Donnerstag: Zunächst trüb durch Nebel und Wolken, nur vereinzelt sonnig. Nach trockenen Zwischenräumen startet am Nachmittag von Süden her neuerlich Regen – nur nördlich der Donau bleibt es bis Nachtbeginn trocken. Höchstwerte: 6 bis 14 Grad.
  • Freitag (Der Kälteeinbruch): Flächendeckender Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze rasselt von Norden her auf knapp unter 1.000 Meter ab. Vom Salzkammergut ostwärts vorübergehend sogar bis 600 Meter. In den Südalpen hält sie sich bei rund 1.500 Metern. Dazu stürmischer Nordwestwind im Burgenland mit Böen bis 80 km/h. Tagsüber kühlt es auf 2 bis 10 Grad ab, auf 2.000 Metern drohen bis zu -6 Grad. Im Tagesverlauf klingen die Niederschläge aber ab und die Sonne zeigt sich wieder.
  • Samstag (Sonnig, aber frostig): Nach einem kalten Start mit verbreitetem Frost setzt sich viel Sonne durch (örtliche Frühnebelfelder in Oberösterreich und Kärnten lichten sich rasch). Tagsüber milde 2 bis 10 Grad, in 2.000 Metern Höhe -3 bis +4 Grad.

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