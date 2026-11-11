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Slowake gefasst

Frau (72) auf Weg zur Mülltonne in Wohnhaus überfallen

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Ein Mann mit Mütze schaut durch eine Milchglastür ins Haus und hält eine Hand an das Glas.
© Getty Images/iStockphoto (Symbolfoto)
Geklärt werden konnte der Überfall auf eine 72-Jährige in Wien, die beim Runtertragen vom Müll zurück in die Wohnung gedrängt und ausgeraubt wurde.
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Wien. Die Raub-Attacke hat sich bereits im Sommer ereignet - DNA-Spuren führten jetzt zu einem "alten Bekannten" der Polizei. Demnach öffnete öffnete die 72-Jährige ihre Wohnungstüre, um den Müll hinuntzerzubringen. Unmittelbar vor ihrer Wohnung im Stiegenhaus  stand plötzlich ein Mann. Auf die Frage der Dame, ob er jemanden suchen würde, nuschelte er nur unverversändlich. Die Seniorin wollte die Tür wieder schließen, doch die Gestalt drückte dagegen und verschaffte sich gewaltsam Zutritt, packt die Frau  er an den Oberarmen und schleuderte sie zur Seite. Daraufhin stürmte er ins  Schlafzimmer, raubte Brieftasche und Handy. Danach sprang er durch ein Gangfenster im Erdgeschoß und flüchtete.

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Verdächtiger ist ein Serien-Täter

Bei dem jetzt ausgeforschten Täter handelt es sich um einen 27-jährigen Slowaken mit langer krimineller Vorgeschichte in Wien. Laut Polizei kann man dem Mann bisher fünf Überfälle auf Pensionisten im Alter von 68 bis 85 Jahren in Wien nachweisen, wobei der Beschuldigte die anderen Opfer nach dem Einkaufen oder am Heimweg verfolgt und sie mit brutaler Gewalt zu Boden gestoßen haben soll. Die Betroffenen erlitten teils schwere Verletzungen.

Der Beschuldigte ist wegen Eigentumsdelikten und nach dem Suchtmittelgesetz vorbestraft. Er hat in Wien keinen festen Wohnsitz und keinen Unterstand. Er wurde nach einem Einbruchsdiebstahl in ein Geschäftslokal in Wien-Neubau festgenommen.

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