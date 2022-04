Sozialistische Jugend macht Putin-Propaganda

Im Westen würde gegen "Putin mobilgemacht" und der Ukrainische Nationalstaat gefeiert.

Mega-Wirbel um eine Veranstaltung der Sozialistischen Jugend Vorarlberg. Die SPÖ-Jugendorganisation lädt am heutigen Samstag in Dornbirn zu einer Veranstaltung zum Thema „Nein zum Krieg und Imperialismus – für Internationalismus und Revolution“.

Der Info-Text zur Veranstaltung liest sich dabei wie Putin-Propaganda: „Der Westen steckt Milliarden in die Rüstung. Milliarden, die für das Sozialsystem oder Bildung angeblich nie da waren. Bis zum letzten Ukrainischen Soldaten ist der Westen bereit seinen Einfluss in der Ukraine zu verteidigen“, so die SJ Vorarlberg. „Um die sogenannten demokratischen Werte des Westens zu verteidigen wird gegen Putin mobilgemacht, werden russische Medien zensiert und der Ukrainische Nationalstaat gefeiert.“

Empörung im Netz

Die Sozialistische Jugend kritisiert dabei die Regierung in Kiew mit Argumenten, sie auch Moskau verwendet. „Dabei ist die Ukrainische Regierung kein Unschuldslamm, sondern ein reaktionäres Regime, das die Bewegung der Arbeiter und Jugend unterdrückt und sich auf faschistische Banden stützt“, heißt es in der Beschreibung der Veranstaltung.

Die Empörung in den sozialen Medien ist groß. ORF-Moderator Hanno Settele schreibt etwa auf Twitter: „Und jetzt stellen wir uns vor, dieser unsägliche Dummsinn wäre in der "Aula" erschienen.“ Ein anderer Twitter-User schreibt: „Ich war auch mal jung. Aber so viel Schwachsinn ist schmerzhaft“, andere finden den Text „Wahnsinn“ und „erschreckend“