Heute ist ein Schnapsdatum - das hat es damit auf sich

Der 11. November ist nicht nur der Beginn des Faschings: Das Schnapsdatum erklärt.

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Am 11. November um 11.11 Uhr beginnt der Fasching: Diese Kombination aus Datum und Uhrzeit hat sich in unsere Gehirne eingebrannt. Obwohl in Österreich die wenigsten kostümiert herumlaufen und Fasching feiern, gönnen sich viele einen Krapfen, den Faschingssnack schlechthin.

Besonders Datum

Beim 11. November handelt es sich um ein sogenanntes Schnapsdatum. Dieser Begriff leitet sich von der Schnapszahl ab und stammt aus alten Gasthäuser- und Gesellschaftsspielen. Erreicht man einen Punktestand, der aus zwei oder mehr gleichen Ziffern besteht (z. B. 33 oder 111), oder würfelt mehrere gleiche Zahlen, so hat man eine "Schnapszahl" und muss eine Runde Schnaps für alle ausgeben.

Hoch-Zeit für Hochzeiten

Schnapsdaten klingen nicht nur hübsch, man merkt sie sich auch leicht und sie machen sich auf Einladungen gut. Deswegen wird an solchen Tagen besonders gerne geheiratet. Abergläubige Menschen sind oft auch davon überzeugt, dass Schnapsdaten Glück bringen. Zumindest für Hochzeiten gilt das nicht: Eine Studie der University of Melbourne belegt, dass Ehen, die an "besonderen" Tagen wie Schnapsdaten oder dem Valentinstag geschlossen wurden, eine höhere Scheidungsrate haben.

Faschingsbeginn und Laternenfest

Am 11. November feiern wir übrigens nicht nur den Faschingsbeginn, sondern auch den Heiligen Martin. Zum Brauchtum gehört das berühmte Martini-Gansl ebenso wie das Laternenfest, das in Kindergärten und Schulen begangen wird.