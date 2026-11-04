oe24
TV
E-Paper
Immo
Kultur

Verlag

Goldegg: AutorInnen erfuhren von Sanierung aus Medien

Judith Leopold
von
Symbolbild Bücher
© Getty Images
Über den Wiener Verlag Goldegg wurde am 3.11. ein Sanierungsverfahren eröffnet.
OE24 auf Google bevorzugen

Über den Wiener Sachbuch- und Ratgeberverlag Goldegg ist am Dienstag, 3. November, vom Handelsgericht ein Sanierungsverfahren eröffnet worden.

Auch interessant

Trauer: "One fits all" gibt es nicht

Schleifer: Perchtoldsdorf auf Paris-Besuch

AHERN: Das Gewicht der Liebe

Fortführung und Erhalt

Ziel ist die Fortführung des Verlags und der Erhalt aller 15 Arbeitsplätze, hieß es in einer Aussendung des Verlags. Gestiegene Material- und Herstellungskosten, sinkende Margen und eine rückläufige Buchnachfrage würden unabhängige Verlage unter Druck setzen.

"Habe es aus den Medien erfahren"

oe24 erfuhr von AutorInnen des Verlags, dass sie diese Neuigkeiten nicht persönlich erfahren haben. Schauspielerin, Aktivistin und Autorin Valerie Huber ("FOMO sapiens"), deren zweites Buch "Soft Revolution" diesen Samstag beim Goldegg-Imprint neva erscheint, erklärt: "Von dem Sanierungsverfahren habe ich aus den Medien erfahren, ich war sehr überrascht!" Ein weiterer Autor des Verlags bekam die Info erst durch die Nachfrage von oe24 und reagierte sehr erstaunt über die unpersönliche Vorgangsweise.

"Ging alles zu schnell"

Wir haben bei Goldegg-Geschäftsführer Elmar Weixlbaumer nachgefragt, wie es zu diesem Versäumnis kommen konnte. "Es ging alles zu schnell, wir sind von der Situation überrollt worden," so Weixlbaumer im Gespräch. Man habe erst Anfang der Woche diesen Schritt mit einem Anwalt entschieden, die Belegschaft wurde Stunden vor der Eröffnung des Verfahrens informiert. Mit den AutorInnen wolle man noch ein persönliches Gespräch suchen.

Alles wie gewohnt

Was bedeutet das Sanierungsverfahren für die Bücher, AutorInnenhonorare und neue Projekte? Weixlbaumer: "Neue Projekte und Honorare sind nicht betroffen, es geht alles wie gewohnt weiter."

Ausrichtung

Der unabhängige Goldegg Verlag besteht seit 25 Jahren mit Sitz in Wien und Berlin mit Schwerpunkt auf Sachbücher und Ratgeber. Derzeit sind laut eigenen Angaben rund 700 Titel von Goldegg am Buchmarkt vertreten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Buch Wien 2026: Highlights, Debatten & Gäste im Überblick

Wegen diesem Video wurde "Harald Hitler" festgenommen

Schleifer: Perchtoldsdorf auf Paris-Besuch

Hund liebkost Kätzchen

Kiss Cam

Trauer: "One fits all" gibt es nicht

Türkei übernimmt Kontrolle über Zeitung

Einigung über Finanzmarktkontrolle in Deutschland

AHERN: Das Gewicht der Liebe

Goldegg: Autoren erfuhren von Sanierungsverfahren aus  Medien