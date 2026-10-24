Spera & Freeman stellen uns mutige Frauen vor

MUT - Über 26 bedeutende jüdische Frauen.

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Danielle Spera, ehemalige Direktorin des Jüdischen Museums Wien und Erika Freeman, austro-amerikanische Psychoanalytikerin treffen einander mindestens einmal in der Woche zum facettenreichen Austausch: Ihre Gespräche drehen sich um politische und gesellschaftliche Themen, aber auch um um Resilienz und (jüdische) Identität.

MUT © Amalthea

Keine makellosen Heldinnen gesucht

Immer wieder rücken dabei konkrete Frauenfiguren und deren Geschichte in den Vordergrund. Mit dem gemeinsamen Buch Mut wollen Spera und Freeman nun 36 bedeutende jüdische Frauen vorstellen. Im Vorwort fassen die Autorinnen zusammen: "Wir haben keine makellosen Heldinnen gesucht. Makellos sind meist nur Statuen. (...) Wir haben Frauen gesucht, die uns nahe sind, weil sie vor Herausforderungen standen, wie wir alle auch."

Und darum findet sich ein besonderes Potpourri ganz unterschiedlicher Frauengestalten im Buch, deren Leben skizziert wird und dann von Spera und Freeman eingeordnet: Da ist die biblische Sarah, die spät noch ihren Sohn Isaak gebar und deren Erlebnisse vor allem zeigen sollen, dass sich Durchhaltevermögen lohnt.

Leben und Wirken

Porträts. Dulcea von Worms lebte im Mittelalter und ist ein Beispiel dafür, dass jüdische Frauen oftmals lesen konnten - die Gesetze zu kennen und zu verstehen, war wichtig, um einen koscheren Haushalt führen zu können. Dulcea war sehr gebildet und gab ihr Wissen auch an andere Frauen weiter. Ihr Leben ist laut Spera ein Beispiel dafür, wie jüdische Frauen zu der Zeit wirkten und lebten. Mit Fanny von Arnstein wird von den Autorinnen eine frühe Netzwerkerin vorgestellt und Hedy Lamarr findet in diesem Buch auch ein würdiges Platzerl. Die legendäre Schauspielerin haderte oft damit, nur für ihre Schönheit bekannt zu sein, statt für ihre revolutionären Erfindungen. Danielle Spera steht mit der Familie von Lamarr im Austausch und gewährt Einblick in das Leben der Österreicherin, die in Hollywood Karriere machte.

Mut ist ein Buch, das anhand unterschiedlicher weiblicher Lebensentwürfe zeigt, wie wir Widrigkeiten überwinden können, und inspiriert dazu, genauer hinzusehen. Spera und Freeman sind exakte und begeisternde Erzählerinnen.