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Barbara Becker: Ihre Tipps zum 60er

Judith Leopold
von
© Getty Images
FIVE MINUTES ONLY ist ein Plädoyer für Blitzroutinen im Alltag.
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Barbara Becker gilt schon seit vielen Jahren als Vorbild dafür, wie man sein Leben, die Ernährung und Fitnessroutine optimieren kann. Fitness-DVDs und Bücher hat sie zu den Themen herausgebracht.

Barbara Becker lehnt an einem Tisch, Buchcover mit dem Titel „Five Minutes Only“.
Barbara Becker © YES

Barbara Becker wirkt in ihrem Tun authentisch und so, als würde sie ihre Tipps freundschaftlich teilen. Sie ist ein angenehmer Gegensatz zur oft sehr aufgeregt wirkenden Fitnessbubble.

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Barbara Becker: 60 ist eine Zahl

Nun hat Barbara Becker, die am 1. November 60 Jahre alt wird, ein neues Buch herausgebracht. In Five Minutes Only dreht sich alles um den sanften, aber bewussten Wandel. Darum, wie man das Leben ohne Hektik (denn davon haben wir alle doch schon zu viel) und mit relativ wenig Zeitaufwand positiv beeinflussen kann. Becker schreibt im Vorwort: "Ich werde in diesem Jahr 60. Eine Zahl, über die ich nicht allzu viel nachdenke – aber die mich immer wieder zu der Frage zurückbringt: Was will ich mit der Zeit, die mir noch bleibt?"

Praktische Tipps

Für Becker ist die Antwort klar, sie will gesund und möglichst fit älter werden. Dabei betont sie, dass es nicht um teure Tools geht, sondern um Wissen, das sie praktisch aufbereitet hat: und zwar aus den Bereichen Fitness, Ernährung, Longevity und Menopausenforschung.

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