1. Weihnachtsmarkt-Dieb vorm Steffl gefasst

Immer früher sperren nicht nur in Wien die Weihnachtsstandl auf - vor Stephansdom bereits seit 6. November. Dort wurde jetzt der erste Langfinger im besinnlichen Trubel geschnappt.

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Wien. Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) bemerkten im Bereich des Stephansplatzes einen Verdächtigen, der insbesondere ältere und gebrechliche Personen, die eine dort befindliche Bank bzw. Geldwechselstube im Bereich des Weihnachtsmarktes beobachtete.

In weiterer Folge konnten die Beamten beobachten, wie der Mann einem Opfer, das er auserkoren hatte, nachhirsche. Dabei kam der Verfolger, dem anderen immer näher, während er mehrmals um sich blickte und versuchte, sein Gesicht zu verdecken.

Kuvert mit Geld bei Standln erbeutet

Im Bereich eines Weihnachtsmarktes wurde der Taschen- bzw. Bankanschlussdieb kurz von einer Gruppe von drei bis vier Touristen, die über den Weihnachtsmarkt schlenderten und sich an den Verkaufsständen für Weihnachtliches interessierten, abgelenkt, ließ seine ursprüngliche Absicht und schlich nunmehr dieser Gruppe nach. Dabei verringerte er erneut den Abstand und drängte sich zwischen die dahinter befindlichen Passanten, um eine seitlich am Körper des Opfers getragene Handtasche zu öffnen.

Das Opfer bemerkte die Manipulation und herrschte den Tatverdächtigen aufgeregt an. Der stritt alles ab und entfernte sich schnellen Schrittes. Erst als die Beamten einschritten, merkte der Bestohlene, dass ihm ein Kuvert mit Bargeld entwendet worden war.

Die Tatverdächtige, ein 20-Jähriger aus Bosnien und Herzegowina, konnte in weiterer Folge vor Ort angehalten und vorläufig festgenommen werden. Die Beute hatte er noch bei sich.