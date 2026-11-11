MA-11-Teenie stahl selbes Auto zweites Mal

Ein 13-Jähriger, der in einer WG der MA 11 wohnt und offenbar nicht zu bändigen ist, stahl bei einem nächtlichen Ausflug zum zweiten Mal dasselbe Auto.

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Wien. Weil der Lenker wohl versehentlich die Nebelschlussleuchte eingeschaltet hatte, wurden Polizisten Dienstag kurz vor Mitternacht auf ein Auto aufmerksam. Zunächst wollten sie ihn nur darauf hinweisen, dass er mit zu viel Licht unterwegs war und andere blendete. Dann sahen sie, wie jung der Fahrer war: 13, wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte. Und: Der Ford Focus war wenige Stunden davor als gestohlen gemeldet worden.

Ersatzschlüssel nach 1. Coup aufgehoben

Weitere Erhebungen ergaben hernach, dass derselbe Pkw älteren Baujahres bereits am 30. Oktober 2026 von einem bisher unbekannten Täter im 19. Bezirk entwendet worden war. Dabei soll das Fahrzeug mit einem Ersatzschlüssel, der sich zum Zeitpunkt des Diebstahls im Fahrzeug befunden hatte, gestartet worden sein. Fünf Tage später konnte das damals gestohlene Fahrzeug in Floridsdorf wieder aufgefunden werden. Jemand - wie sich jetzt herausstellte, der 13-Jährige - war damit herumkutschiert und hatte das Auto eingeparkt - der Originalschlüssel steckte im Zündschloss, der Reserve-Key war weg. Den hatte sich der Dieb aufgehoben und jetzt wiederverwendet.

Vor dem erneuten Coup mit demselben Auto hatte der Teenie in derselben Nacht auf Mittwoch in einem anderen Auto versucht einzubrechen, wobei er von einem Zeugen gestört und mit dem Handy gefilmt wurde.

Der 13-jährige Intensiv-Teenie (seine Eltern stammen aus Portugal und er hat auch die dortige Staatsbürgerschaft) wurde, da er noch nicht strafmündig ist, im Anschluss wieder an die Kinder- und Jugendbetreuer der MA 11 übergeben.