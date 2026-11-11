Akute Wasserknappheit: Notversorgung in Kärntner Gemeinde aktiviert

Akute Wasserknappheit in Kärnten: In St. Georgen am Längsee musste die Gemeinde eine vorübergehende Notversorgung einrichten. Für die Bevölkerung stehen bereits Wasserhahn und Kanister bereit.

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Die Gemeinde informierte am Mittwochvormittag über die angespannte Situation. Im Bereich der Wasserversorgung Burgstallerquelle sei es zu einer akuten Wasserknappheit gekommen. Um die Versorgung vorübergehend sicherzustellen, wurde daher eine Notlösung organisiert.

Im Kirchweg können Betroffene beim dortigen Hydranten Wasser holen. Dafür wurde ein eigener Wasserentnahmehahn installiert. Zusätzlich stehen 10-Liter-Wasserkanister bereit, die kostenlos und frei entnommen werden können.

Dafür wurden ein eigener Wasserentnahmehahn sowie 10-Liter-Kanister bereitgestellt. Das Wasser steht zur freien Entnahme zur Verfügung.

Gemeinde sucht nach Lösung

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Wie lange die provisorische Versorgung notwendig sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Gemeinde steht nach eigenen Angaben bereits mit den Betreibern in Kontakt, um die Situation zu verbessern.

"Wir kümmern uns gemeinsam mit den Betreibern um eine Lösung", heißt es in der Mitteilung. Bis dahin bleibt die Notwasserversorgung im Kirchweg eine wichtige Anlaufstelle für die Bevölkerung im betroffenen Versorgungsbereich.