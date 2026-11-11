China stoppt Diesel-Exporte: Europa droht ein Engpass

Weltweit wird Diesel knapp, die Preise geraten zunehmend unter Druck. China drosselt seine Exporte, Russland kämpft mit Raffinerieausfällen und der Krieg im Nahen Osten belastet zusätzlich die Versorgung. Experten warnen vor anhaltenden Engpässen bis 2027. Auch Österreich könnte die Entwicklung zu spüren bekommen.

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China zählt zu den größten Raffineriestandorten der Welt. Doch nun wird der Kraftstoff im eigenen Land knapper. Die Raffinerien fahren ihre Exporte zurück, teilweise werden sogar die Abgabemengen im Inland rationiert.

Im November könnten die chinesischen Dieselausfuhren auf weniger als 800.000 Tonnen sinken. Die Energieberatung Energy Aspects rechnet sogar mit nur noch 580.000 Tonnen. Im September waren es noch 1,8 Millionen Tonnen.

Der Grund: Ende Oktober lagen Chinas Dieselvorräte auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2011. Weil das Land ein wichtiger Lieferant für zahlreiche asiatische Staaten ist, müssen diese nun verstärkt Diesel aus anderen Regionen beziehen. Dadurch steigt weltweit der Konkurrenzkampf um verfügbare Lieferungen.

Russland und Nahost verschärfen die Lage

Auch Russland fällt als wichtiger Diesel-Lieferant teilweise aus. Ukrainische Drohnenangriffe haben wiederholt Raffinerien beschädigt oder deren Betrieb eingeschränkt. Moskau reagierte mit Exportbeschränkungen, die laut Reuters bis zum Jahresende verlängert werden sollen.

Zusätzlich belastet der Krieg im Nahen Osten die internationalen Energiemärkte. Probleme bei Raffinerien und im Schiffsverkehr verringern die verfügbaren Liefermengen.

Bereits am 15. September erreichte eine wichtige Dieselpreisnotierung für Lieferungen nach Nordwesteuropa laut S&P Global rund 1.642 Dollar pro Tonne. Das war der höchste Wert seit Beginn der entsprechenden Erhebung.

Was bedeutet das für Österreich?

Wenn asiatische Abnehmer verstärkt Diesel aus Indien oder anderen Lieferländern nachfragen, bleibt weniger Ware für Europa übrig. Die Folge: Importeure müssen stärker um verfügbare Mengen konkurrieren. Das kann Transportkosten und Einkaufspreise nach oben treiben.

Auch Österreich ist in den europäischen Energiemarkt eingebunden. Steigen die internationalen Beschaffungskosten, kann sich das daher auch hierzulande bemerkbar machen – etwa an den Tankstellen.

Auch Österreich ist in den europäischen Energiemarkt eingebunden. © Getty Images

Besonders empfindlich wäre eine längere Knappheit für jene Branchen, die stark auf Diesel angewiesen sind. Dazu zählen der Gütertransport, die Landwirtschaft und die Bauwirtschaft. Höhere Treibstoffkosten können sich entlang der Lieferketten weitergeben und letztlich auch Lebensmittel und andere Waren verteuern.

Experten warnen vor Engpässen bis 2027

Die Internationale Energieagentur (IEA) warnte bereits im Oktober vor einem länger anhaltenden Versorgungsproblem. Zwar könnte die weltweite Raffinerieproduktion Anfang 2027 wieder einen Dieselüberschuss ermöglichen. Die Defizite, die sich im laufenden Jahr aufgebaut haben, dürften dadurch aber nicht vollständig ausgeglichen werden.

Damit könnte die Versorgung noch weit ins kommende Jahr angespannt bleiben. Für Europa und Österreich wäre das ein zusätzlicher Belastungsfaktor – vor allem dann, wenn die Preise für Diesel weiter steigen.