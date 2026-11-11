Rekord-Schiff vor dem Ende: Titanic-Konkurrent versinkt im Meer

Einst überquerte es den Atlantik schneller als jedes andere Passagierschiff, jetzt wartet ein spektakuläres Ende unter Wasser: Die legendäre SS United States soll noch im November vor der Küste Floridas versenkt werden. Dort soll aus dem einstigen Luxusliner das größte künstliche Riff der Welt entstehen.

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Mit mehr als 300 Metern Länge war die SS United States sogar größer als die Titanic. 1952 startete sie zu ihrer Jungfernfahrt von New York nach Europa und stellte einen bis heute gültigen Rekord auf: Die Überfahrt dauerte nur drei Tage und knapp elf Stunden.

In den 1950er- und 1960er-Jahren gingen zahlreiche Prominente an Bord. Zu den bekannten Passagieren zählten Marilyn Monroe, der spätere US-Präsident Bill Clinton und Mitglieder des britischen Königshauses.

In den 1950er- und 1960er-Jahren gingen zahlreiche Prominente an Bord. © Getty Images

Doch mit dem Aufkommen schneller Verkehrsflugzeuge verlor der Ozeanliner seine Bedeutung. 1969 wurde das Schiff außer Dienst gestellt. Im Notfall hätte es neben den knapp 2.000 Passagieren auch bis zu 14.000 Soldaten transportieren können.

Vom Luxusliner zum künstlichen Riff

Nach Jahrzehnten wechselnder Besitzer und Liegeplätze drohte der SS United States zuletzt die Verschrottung. Das Okaloosa County in Florida kaufte das Schiff schließlich für eine Million Dollar, um es als künstliches Riff zu nutzen.

Bevor es versenkt werden kann, musste der Ozeanriese von Schadstoffen befreit werden. Dafür wurde er 2025 rund 1.800 Meilen nach Alabama geschleppt. Nun soll das Schiff etwa 40 Kilometer vor der Küste Floridas auf den Meeresgrund gebracht werden – in rund 55 Metern Tiefe.

Taucher sollen das Wrack erkunden können

Als Teil des "Florida Panhandle Shipwreck Trail" wird die SS United States künftig das 21. Wrack der Tauchroute sein. Das Oberdeck soll bereits in etwa 17 Metern Tiefe erreichbar sein.

Das Wrack der 1912 gesunkenen Titanic liegt in rund 3.800 Metern Tiefe auf dem Grund des Nordatlantiks. © Getty Images

Meeresforscher rechnen damit, dass sich Fische und andere Meeresbewohner innerhalb kurzer Zeit ansiedeln. Das Wrack könnte damit zu einem neuen Lebensraum unter Wasser werden. Der Meeresforscher Chris Stallings betont allerdings, dass künstliche Riffe nicht grundsätzlich gut oder schlecht seien, sondern als Werkzeuge betrachtet werden müssten.

Museum soll an den Luxusliner erinnern

Ganz verschwinden soll die Geschichte des Schiffs dennoch nicht. Die Stiftung SS United States Conservancy plant ein Museum in Florida. Dort sollen unter anderem die abgebauten Schornsteine des einstigen Atlantikriesen ausgestellt werden.

Während die SS United States unter Wasser eine neue Aufgabe bekommt, bleibt ein anderes Schiff seiner Tradition treu: Die Queen Mary 2 ist laut dem "Telegraph" der letzte noch aktive klassische Ozeanliner. Die größten Passagierschiffe der Gegenwart sind hingegen moderne Kreuzfahrtriesen wie die "Icon of the Seas" und die "Star of the Seas".