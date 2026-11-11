Desaster für Putin: Hacker enthüllen russische Kriegstote

Geleakte Daten zeigen, wie viele Russen im Ukraine-Krieg getötet wurden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Russland hält die eigenen Verluste im Krieg gegen die Ukraine weiterhin unter Verschluss. Während es keine offiziellen Zahlen gibt, könnten nun gestohlene Datensätze der russischen Statistikbehörde Rosstat erstmals einen Einblick in das tatsächliche Ausmaß der menschlichen Verluste geben. Demnach sollen zwischen 394.000 und 450.000 Russen ums Leben gekommen sein.

Hinter dem Datenleck stehen die belarussischen "Cyberpartisanen" und die Hackergruppe "Silent Crow". Nach eigenen Angaben drangen sie über Monate in die IT-Systeme von Rosstat ein. Dabei sollen sie mehr als zehn Terabyte an Daten kopiert haben. Auch vertrauliche Informationen zur Sterblichkeit in Russland seien darunter gewesen. Die Hacker veröffentlichten ihre Auswertungen anschließend im Internet.

© Getty Images

Die beiden Gruppen kommen zu leicht unterschiedlichen Ergebnissen. Die Cyberpartisanen zählen 393.881 Todesfälle, bei denen ein direkter Zusammenhang mit Kampfhandlungen nachgewiesen worden sei. "Silent Crow" verwendet eine breitere Berechnungsmethode und berücksichtigt zusätzlich Unfälle, Krankheiten und Suizide. Dadurch steigt die Zahl auf 450.100 Tote.

Experten halten Daten für glaubwürdig

Auch der Russland-Experte Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hält die Veröffentlichungen für plausibel. "Auf den ersten Blick wirken die Daten authentisch", sagte er gegenüber BILD. Seine Einschätzung: "Es ist sicher, dass in der Datenbank über 400.000 Kriegstote enthalten sind."

Seit fast 5 Jahren wird in der Ukraine gekämpft © Global Images Ukraine via Getty

Moskau bestreitet Daten-Leck

Der Kreml hatte zuletzt im September 2022 eigene Verlustzahlen veröffentlicht. Damals sprach das Verteidigungsministerium von lediglich 5937 gefallenen Soldaten. Seither hält sich Moskau mit Angaben zu den eigenen Opfern zurück. Die Statistikbehörde Rosstat bestätigte zwar Cyberangriffe Ende Oktober und Anfang November, bestreitet allerdings, dass dabei Daten gestohlen worden seien.