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Bis zu 30 Zentimeter

Winter-Knall: Jetzt kommt Schnee bis in tiefe Lagen

Online Redaktion
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Ein Schneepflug räumt eine verschneite Straße in einer winterlichen Waldlandschaft.
© Getty Images
Polarluft ist im Anmarsch und bringt Österreich einen ersten Wintereinbruch.
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Österreich steht ein markanter Wetterumschwung bevor. Während es zur Wochenmitte noch ungewöhnlich mild bleibt und der Südföhn die Temperaturen stellenweise auf bis zu 16 Grad treibt, wird es in der Nacht auf Freitag deutlich winterlicher. Regen breitet sich aus, die Schneefallgrenze sinkt an der Alpennordseite teilweise unter 1000 Meter. In einigen Regionen könnte es damit erstmals in dieser Saison bis in tiefere Tallagen weiß werden.

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Mittwoch und Donnerstag noch mild

Zunächst dominieren Wolken und Nebel das Wettergeschehen. Vor allem am Bodensee sowie vom Flachgau bis ins Weinviertel kann es zeitweise leicht regnen. An der Alpennordseite sorgt föhniger Südwind stellenweise für sonnige Abschnitte. Die Temperaturen erreichen 4 bis 12 Grad, mit Föhn sogar bis zu 16 Grad.

Auch am Donnerstag bleibt es zunächst mild und überwiegend bewölkt. Von Tirol bis Kärnten setzt bereits ab dem Vormittag Regen ein. Auf den Bergen fällt Schnee allerdings erst oberhalb von 2200 bis 2700 Metern. Im Laufe des Abends breiten sich die Niederschläge auf weite Teile Österreichs aus. In der zweiten Nachthälfte sinkt die Schneefallgrenze an der Nordseite der Alpen schließlich auf knapp unter 1000 Meter.

Freitag bringt Schnee bis auf 600 Meter

Der Freitag wird vielerorts nass, windig und teilweise winterlich. In der Früh regnet und schneit es verbreitet. Besonders spannend wird die Entwicklung der Schneefallgrenze, die regional stark unterschiedlich ausfällt: Im Salzkammergut sinkt sie auf etwa 600 Meter, während sie in den Südalpen noch bei rund 2000 Metern liegt.

Niederschlagskarte für Süddeutschland mit farbigen Intensitätsstufen und Legende.
Es fallen bis zu 30 Zentimeter Schnee. Hotspot ist der Süden © GFS/Tauernwetter

Damit sind vor allem in den nördlichen Alpen auch in tieferen Lagen Schneefälle möglich. Im Laufe des Vormittags lassen Regen und Schneefall allerdings bereits wieder nach. Mit kräftigem Nordwestwind lockert es von Norden her zunehmend auf. Im Südosten und stellenweise im Westen bleibt es länger trüb und feucht. Die Temperaturen erreichen meist nur noch 3 bis 9 Grad.

Verschneite Straße mit schneebedeckten Bäumen im Winter in Neustift im Stubaital, Österreich.
Winter landscape in the town of Neustift in the Stubai Valley in Austria. Snow covered trees after heavy snow © Getty Images

Am Wochenende wieder Sonne und Frost

Nach dem winterlichen Freitag beruhigt sich das Wetter rasch. Am Samstag setzt sich verbreitet die Sonne durch, lediglich vorüberziehende Wolken stören zeitweise. Dafür wird es in der Früh deutlich kälter: Verbreitet ist mit Frost zu rechnen. Die Nachmittagstemperaturen liegen zwischen 2 und 10 Grad.

Auch der Sonntag zeigt sich überwiegend sonnig. In einigen Regionen, etwa im Alpenvorland, Waldviertel und in Unterkärnten, können sich allerdings Nebelfelder länger halten. Nach einem frostigen Start steigen die Temperaturen am Nachmittag auf 4 bis 10 Grad, an der Alpennordseite sind bis zu 12 Grad möglich.

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Der erste winterliche Gruß lässt also nicht lange auf sich warten. Vor allem am Freitag könnte es in den Nordalpen erstmals bis in tiefe Lagen schneien. Dauerhafter Winter ist nach aktuellem Trend allerdings noch nicht in Sicht.

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