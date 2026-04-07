2:1 – Bayern schockt Real Madrid im Bernabeu

Bayern München sorgt im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League für eine Sensation und besiegt Real Madrid auswärts mit 2:1. Kane und Gnabry glänzen beim historischen Erfolg im Bernabeu.

Die Münchner zerstörten das Image vom deutschen Friedhof im Bernabeu am Dienstagabend eindrucksvoll. Mit einem eiskalten 2:1-Erfolg verschaffte sich der deutsche Rekordmeister eine hochspannende Ausgangslage für das Rückspiel in der Allianz Arena. Dieser Sieg im CL-Dauerbrenner gegen den spanischen Tabellenführer lässt die Träume vom Halbfinale bei den Bayern-Fans nun richtig hochkochen.

Neuer rettet gegen die Real-Stars

Bereits in der 9. Minute hatten die Gäste die Riesenchance zur Führung, doch Upamecano (9.) verstolperte den Ball völlig frei vor dem Tor. Real Madrid antwortete mit wütenden Angriffen über Mbappé und Vinícius, doch Bayern-Keeper Manuel Neuer parierte einen gefährlichen Abschluss des Brasilianers (19.) bärenstark. Carreras rettete zuvor für die Königlichen auf der Linie, nachdem der Bayern-Verteidiger die Riesenchance kläglich liegen ließ.

Gnabry bedient Diaz zur Führung

In einem offenen Schlagabtausch war ÖFB-Legionär Konrad Laimer im Dauer-Duell mit Mbappé permanent gefordert. Während Neuer erneut gegen den Franzosen (29.) rettete, schlugen die Bayern kurz vor der Pause eiskalt zu. Nach einer Kombination über Kane und Gnabry vollendete Diaz (41.) trocken zum 1:0 für die Gäste, womit er Lunin im Real-Tor keine Abwehrchance ließ.

Blitzstart nach der Pause durch Kane

Direkt nach dem Seitenwechsel schockten die Münchner die Arbeloa-Elf erneut. Nur 21 Sekunden nach Wiederanpfiff schaltete Pavlovic schnell um und bediente Olise, dessen Querpass Kane (46.) souverän zum 2:0 verwertete. Die Spanier verschliefen den Start in den zweiten Durchgang komplett und wirkten in der Defensive in dieser Phase völlig ungeordnet.

Mbappe sorgt für späten Anschluss

Real erhöhte nach der Einwechslung von Bellingham (62.) massiv den Druck auf das Gehäuse der Münchner. Der Anschlusstreffer für die Königlichen fiel schließlich in der Schlussphase der Partie durch eine Co-Produktion der Superstars. Eine Flanke von Alexander-Arnold drückte Mbappé (74.) aus kürzester Distanz über die Linie, wobei Neuer zwar noch am Ball war, den Einschlag aber nicht mehr verhindern konnte.