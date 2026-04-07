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© Getty

Last-Minute-Wahn!

Joker Havertz schießt Arsenal zum 1:0-Sieg gegen Sporting

07.04.26, 23:34
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Arsenal London verschafft sich im Champions-League-Viertelfinale eine glänzende Ausgangsposition. Joker Kai Havertz erlöste die Gunners in einer dramatischen Schlussphase gegen Sporting Lissabon.

Rund 500 Luftkilometer vom Kracher in Madrid entfernt entwickelte sich in Lissabon ein echtes Geduldsspiel. Der englische Premier-League-Spitzenreiter Arsenal mühte sich gegen kompakt verteidigende Portugiesen über die volle Distanz, bis in der Nachspielzeit der erlösende Moment folgte. Matchwinner Kai Havertz sorgte mit seinem Treffer für den 1:0-Endstand und brachte die Londoner damit vor dem Rückspiel in die Pole-Position.

Aluminium-Pech auf beiden Seiten

Dabei starteten die Gunners nur drei Tage nach der herben Blamage im FA Cup sichtlich verunsichert in die Partie. Sporting-Profi Maxi Araújo (6.) setzte nach einem traumhaften Zuspiel von Ousmane Diomandé den Ball nur an die Latte und verpasste die frühe Führung für die Hausherren knapp. Arsenal antwortete ebenfalls mit einem Aluminiumtreffer: Nach einer Ecke von Noni Madueke (15.) rettete für die Portugiesen erneut das Gebälk.

Abseits-Pech für die Gunners

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel des Tabellenführers aus England überraschend harmlos. Die aggressiven Gastgeber machten Stars wie Declan Rice das Leben schwer und ließen kaum Räume für Kombinationen zu. In der 64. Minute jubelten die mitgereisten Fans aus London kurzzeitig über einen sehenswerten Distanztreffer von Martin Zubimendi (64.), doch der Schiedsrichter erkannte das Tor wegen einer Abseitsposition korrekterweise nicht an.

Havertz sorgt für den Lucky Punch

Als alles bereits nach einem torlosen Unentschieden aussah, schlug die Stunde des deutschen Nationalspielers. Joker Kai Havertz (91.) behielt in der Nachspielzeit die Nerven und erzielte den entscheidenden Treffer zum 1:0-Auswärtssieg. Damit rehabilitierten sich die Londoner zumindest teilweise für das jüngste Cup-Aus und gehen mit einem Vorsprung in das entscheidende zweite Duell um den Einzug ins Halbfinale.

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