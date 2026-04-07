Lindsey Vonn lässt Tür für Comeback weit offen

Ski-Ikone Lindsey Vonn sorgt erneut für Schlagzeilen. Trotz ihres schweren Olympia-Sturzes denkt die 41-jährige US-Amerikanerin laut über eine Rückkehr in den Weltcup nach.

Das Ski-Märchen von Lindsey Vonn ist offenbar noch nicht zu Ende geschrieben. Am Dienstagabend sickerte durch, dass die 41-jährige Rekord-Siegerin trotz ihres verhängnisvollen Unfalls im Februar bei den Olympischen Spielen in Italien an ein Comeback denkt. Bei der Abfahrt in Cortina hatte sich Vonn schwere Knie- und Unterschenkelverletzungen zugezogen – doch der Kampfgeist der US-Amerikanerin ist ungebrochen.

Fehlender Abschiedslauf als Antrieb

In einem emotionalen Interview mit dem US-Sender NBC erklärte die 84-fache Weltcupsiegerin nun ihre Beweggründe. "Ich habe nie einen Abschiedslauf bekommen", gab Vonn offen zu. Genau dieser Umstand lässt die Tür für eine Rückkehr einen Spalt weit offen. Die Ski-Ikone kann sich vorstellen, zumindest für ein letztes "Goodbye"-Rennen in den Weltcup-Zirkus zurückzukehren oder sogar wieder voll anzugreifen.

Bestürzung im Familienkreis

Ein potenzielles Comeback sorgt allerdings nicht überall für Begeisterung. Auf die direkte Frage nach ihren Plänen antwortete Vonn: "Ich meine, sehr zur Bestürzung meiner Familie, ja." Während sich die Olympiasiegerin nach ihrem ersten Rücktritt 2019 bereits 2024 erfolgreich zurückgekämpft hatte, fordert die aktuelle Reha-Phase ihren Tribut. Vonn fühle sich derzeit isoliert und sehne sich nach der Öffentlichkeit und dem aktiven Leben.

Perspektivwechsel in der Reha

Wie es konkret weitergeht, bleibt vorerst abzuwarten. Vonn betonte, dass sie derzeit keine finalen Prognosen für die Zukunft abgeben könne, da sie mental noch voll mit der Genesung beschäftigt sei. "Ich muss raus, in der Öffentlichkeit sein und das Leben leben. Das wird mir eine andere Perspektive geben", so die Speed-Queen. Fest steht: Die Ski-Welt wird genau beobachten, ob die US-Amerikanerin noch einmal im Starthaus stehen wird.