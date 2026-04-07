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Pustertal
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Sieg gegen Ljubljana

Zanatta lässt Bruneck beben! Pustertal erstmals im ICE-Finale

07.04.26, 22:40
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Die Südtiroler gewannen das Spiel fünf gegen Olimpija Ljubljana nach Verlängerung mit 2:1.

Der HC Pustertal steht erstmals im Finale der ICE-Eishockeyliga und spielt gegen die Graz99ers um den Titel. Die Südtiroler gewannen am Dienstag in Bruneck Spiel fünf der Halbfinalserie gegen Olimpija Ljubljana mit 2:1 nach Verlängerung und entschieden die "best of seven"-Serie mit 4:1 für sich. Die Finalserie (best of seven) beginnt nächsten Mittwoch (15. April) in Graz.

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Nicolai Meyer brachte die Slowenen im Powerplay in Führung (39.), Austin Osmanski (53.) schoss die Partie in die Verlängerung, die nicht lange dauerte. Nach 66 Sekunden der Overtime ließ Luca Zanatta die 3.104 Fans in Bruneck jubeln – er entschied mit seinem Treffer zum 2:1 das Halbfinalduell zugunsten der Pustertaler Wölfe.

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"Es ist ein unglaubliches Gefühl, diesen Sieg daheim zu schaffen. Danke auch an die Fans", sagte Rok Ticar vom HC Pustertal nach dem Spiel gegenüber "ORF Tirol". Ticar hatte dem Ljubljana-Goalie Dustin Tokarski beim Treffer entscheidend die Sicht verstellt.

Die ursprüngliche Überlegung, die Finalserie mit Beginn am kommenden Sonntag vorzuverlegen, ist aufgrund behördlicher Vorgaben nicht möglich. Dabei würde es nämlich bei den vier potenziellen Heimspielen der 99ers zu Terminkollisionen mit parallel stattfindenden Fußball-Bundesliga-Begegnungen von Sturm und dem GAK in Graz kommen.

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