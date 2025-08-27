Alles zu oe24VIP
Barbara Meier und Klemens Hallmann
© Andreas Tischler / Vienna Press

Interview

Barbara Meier spricht nach Insolvenz von Ehemann: "Schweißt uns enger zusammen"

27.08.25, 15:39
In der GALA spricht Model Barbara Meier über ihre Gefühle.

Wie vor wenigen Wochen bekannt wurde, hat der österreichische Investor Klemens Hallmann Privatinsolvenz angemeldet.

Topmodel Barbara Meier, 38, spricht in der aktuellen GALA (EVT.: 28.8.2025) über ihre Gefühle nach der Privatinsolvenz ihres österreichischen Ehemannes, dem Immobilieninvestor Klemens Hallmann, 49.

Herausforderungen  

„Leider kann man ja schon seit Längerem sehen, dass die Immobilienbranche vor großen Herausforderungen steht“, so Barbara Meier. Sie bekräftigt: „Die Zeit schweißt uns nur noch enger zusammen.“ Das Paar ist Eltern der gemeinsamen Töchter Emilia Elise, 2, und Marie-Therese, 5.

