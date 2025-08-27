In der GALA spricht Model Barbara Meier über ihre Gefühle.

Wie vor wenigen Wochen bekannt wurde, hat der österreichische Investor Klemens Hallmann Privatinsolvenz angemeldet.

Mehr zum Thema

Topmodel Barbara Meier, 38, spricht in der aktuellen GALA (EVT.: 28.8.2025) über ihre Gefühle nach der Privatinsolvenz ihres österreichischen Ehemannes, dem Immobilieninvestor Klemens Hallmann, 49.

Herausforderungen

„Leider kann man ja schon seit Längerem sehen, dass die Immobilienbranche vor großen Herausforderungen steht“, so Barbara Meier. Sie bekräftigt: „Die Zeit schweißt uns nur noch enger zusammen.“ Das Paar ist Eltern der gemeinsamen Töchter Emilia Elise, 2, und Marie-Therese, 5.