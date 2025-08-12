Gefangen auf Zakynthos: Barbara Meier kann im Urlaub nicht entkommen

Nicht einmal im Urlaub kommt die Wahl-Wienerin zur Ruhe - auf Instagram verrät sie, was sie gerade beschäftigt.

Sonne, Strand – und kein Moment für sich allein: Model Barbara Meier (39) verbringt aktuell mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann und den beiden Töchtern Marie-Therese (4) und Emilia Elise (2) Urlaub auf der griechischen Insel Zakynthos. Von entspanntem Nichtstun kann jedoch keine Rede sein – denn die kleinen Wirbelwinde haben ihre ganz eigenen Vorstellungen vom perfekten Ferientag.

Kaum am Meer angekommen, wird die ehemalige GNTM-Gewinnerin kurzerhand von ihren Töchtern im Sand eingebuddelt. Nur ihr Kopf und die lange rote Mähne ragen noch heraus. Meier nimmt es mit Humor und teilt die Szene auf Instagram: „Ich mache hauptsächlich das, was sich die Kinder wünschen – nun ja, das kam dabei raus.“

Urlaubsreif, aber ohne Pause

„In letzter Zeit habe ich viel gearbeitet“, erzählt Meier. Der Griechenland-Trip sei längst überfällig gewesen. Doch wie viele Eltern weiß sie: Reisen mit Kindern bedeutet nicht automatisch Erholung. „Manchmal schläft die eine, die andere spielt – und fünf Minuten später brauchen mich beide gleichzeitig. Da fühle ich mich als Mutter manchmal überfordert.“

Seit der Geburt von Tochter Emilia Elise im Vorjahr habe sich ihr Alltag komplett verändert. Kurze Pausen seien selten, die Balance zwischen Job und Familie oft eine Herausforderung. Dennoch habe sich vieles eingespielt – und im Urlaub gelte eben das Motto: Familienzeit geht vor.

Ein besonderer Grund für die Reise

Zakynthos hat für Meier und ihre Familie auch eine emotionale Bedeutung. Vor wenigen Monaten heiratete ihr Manager Binh Nguyen hier – ohne die beiden Kinder, die damals nicht mitreisen konnten. „Wir hatten ausgemacht, gemeinsam zurückzukommen“, erklärt Meier.

Trotz des Trubels genießt die zweifache Mutter die Tage auf der Insel: „Es ist wunderschön! Fast ohne Make-up, ohne High-Heels, ohne Styling – dafür mit vielen Sandspielsachen, Kartenspielen und Taucherbrillen.“