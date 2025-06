Hier flirtet Barbara Meier mit GNTM-Kollege Linus fremd

Die Ehefrau von Klemens Hallmann gibt Einblick in ihr Leben. Auf Instagram zeigt sie sich unter anderem innig mit einem anderen Mann.

Barbara Meier (38), Model, Schauspielerin und zweifache Mama, steht wieder für ihre eigene Dirndl-Kollektion „Angermaier Trachten“ vor der Kamera – und sorgt beim jüngsten Shooting für besonders viel Aufmerksamkeit. Grund dafür: Linus Weber, Shooting-Partner und ehemaliger Finalist der Castingshow Germany’s Next Topmodel (Finale 2024), mit dem sich Meier auffällig flirty und vertraut zeigt.

Auf den Bildern und in den Making-of-Szenen wird viel geblödelt, gelacht und geflirtet – rein beruflich, versteht sich. Zwischen der Kamera und den beiden Models stimmt die Chemie, das lässt sich nicht übersehen: charmante Blicke, neckische Gesten, und ein fröhliches Miteinander vor der Linse, das dem Shooting sichtlich Schwung verleiht. „Die Stimmung war locker und professionell – aber eben auch sehr vertraut“, verrät ein Insider vom Set.

Barbara Meier und Klemens Hallmann © Fuhrich

Nur für die Kamera?

Natürlich ist alles rein beruflicher Natur: Barbara Meier ist glücklich verheiratet, seit 2019 mit Unternehmer Klemens Hallmann. Gemeinsam haben sie zwei kleine Töchter, ihr Familienleben hält Meier weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Linus Weber ist aktuell nicht offiziell vergeben. Meier würde allerdings genau in sein Beuteschema fallen: "Ich mag es, wenn jemand nicht nur hinterherdackelt, sondern auch einen eigenen Kopf hat", verriet er in einem Interview.

Für Meier war das Shooting ein Heimspiel: Seit mehreren Jahren entwirft sie für Angermaier elegante und moderne Dirndl-Designs, die Tradition und Zeitgeist stilvoll verbinden. Linus Weber hingegen bringt frischen Wind in die Trachtenszene – nicht nur optisch. Mit seinem GNTM-Erfolg hat er sich in der Modewelt etabliert und beweist nun auch an Barbara Meiers Seite echtes Starpotenzial.