Heidi Klum sorgt mit Nackt-Posting für Wirbel

Die Model-Mama gibt Einblick in ein Shooting und zieht dabei vor allen Beteiligten blank. Dabei erhaschen die Follower einmal mehr einen Blick auf "Hans und Franz".

Heidi Klum lässt wieder einmal tief blicken – wortwörtlich. In ihrer aktuellen Instagram-Story zeigt sich das deutsche Model am Set eines neuen Jobs für L'Oréal Paris – oben ohne, lediglich mit einem Arm strategisch über der Brust.

Erst vor wenigen Tagen hat die 52-Jährige die 20. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ abgedreht. Gleich zwei Gewinner wurden beim großen Finale gekürt – doch bei manchen Fans hielt sich die Begeisterung in Grenzen: Nach nur 30 Minuten hagelte es online erste Beschwerden über das Sendungsformat. Von Pause jedoch keine Spur bei Klum – sie steht bereits für die nächste Produktion vor der Kamera.

Selbstbewusst in Szene gesetzt

Auf Instagram gewährte die vierfache Mutter jetzt einen Blick hinter die Kulissen eines Shootings. In einem der Beiträge ist sie mit auffälligem Make-up zu sehen – passend zum L'Oréal-Look. Kurz darauf folgt der mutige Schnappschuss aus der Maske: splitterfasernackt, mit nichts als einem Arm zum Verdecken des Nötigsten.

Klum, die kürzlich ihren Geburtstag feierte, scheint vom Älterwerden unbeeindruckt. Sie pflegt einen offenen, selbstbewussten Umgang mit ihrem Körper – und setzt damit ein Zeichen: Alter ist nur eine Zahl, Selbstbewusstsein hingegen eine Haltung.

Sommerurlaub mit Tom geplant

Auf Social Media gibt Heidi Klum regelmäßig Einblicke in ihr Leben – sei es beruflich oder privat. Ihre rund 12,5 Millionen Follower auf Instagram sind dabei stets hautnah mit dabei. Auch intime Momente, wie etwa das Eincremen durch Ehemann Tom Kaulitz, teilt sie offen.

Nach dem vollgepackten Frühjahr will sich das Paar nun eine Auszeit gönnen. Im Juli soll es auf Reisen gehen – ohne Termine, ohne öffentlichen Druck. „Die Handys bleiben nur für private Anrufe an. Wir werden vier Wochen lang nichts tun, außer genießen“, kündigte Klum an.

Ob mit oder ohne Kleidung – Heidi Klum versteht es, sich zu inszenieren. Und beweist dabei: Selbst mit 52 kann man sich im Blitzlichtgewitter genauso selbstsicher zeigen wie mit 22.